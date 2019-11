Rosalía, sobre el 10-N: «Fuck Vox»

Fuck vox — R O S A L Í A (@rosaliavt) November 11, 2019

Rosalía ha estat clara i concisa per parlar de les eleccions espanyoles: "Fuck Vox". Dues paraules amb què l'artista catalana ha mostrat el seu rebuig a l'ascens de la ultradreta al Congrés dels Diputats, on ja és tercera força per darrere del PSOE i el PP i esborrant del mapa Ciutadans. La piulada de la cantant de Sant Esteve Sesrovires ha rebut un allau de retuits i m'agrades, i molts dels seus seguidors han aplaudit que es pronunciï sobre la qüestió.

