VÍDEO Otegi també es burla del fracàs de Rivera

Ya os lo dije: “El único Rivera que va a ser referente realmente en el Estado español va a ser el hijo de Isabel Pantoja, que es Kiko Rivera". pic.twitter.com/PMTQfJqOH0 — Arnaldo Otegi (@ArnaldoOtegi) November 11, 2019

Arnaldo Otegi s'ha sumat a l'allau de bromes i burles que ha rebut el líder de Ciutadans, Albert Rivera, per la dimissió anunciada aquest matí arran de la patacada electoral del 10-N. Otegi ha recordat unes paraules que va dir fa unes setmanes: "Senyor Rivera, desenganyi's: l'únic Rivera important a l'estat espanyol és el fill de la Pantoja".La pèrdua de 47 diputats de Cs ha estat una de les diferents lectures que han deixat les eleccions espanyoles. De 57 cadires al Congrés a tenir-ne 10, el líder del partit, Albert Rivera, ha estat el blanc de les mofes dels usuaris a la xarxa, amb tota mena de muntatges i mems. El gos Lucas i la llamborda, elements que Rivera va fer servir durant la campanya, són alguns dels materials que han servit per fer burla i comentaris amb to irònic.

