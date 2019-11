INTERACTIU Gran coalició? Govern progressista? Les opcions de Sánchez per mantenir la Moncloa

Pedro Sánchez afronta a partir d'aquest dilluns l'aritmètica diabòlica fruit del 10-N. Si va justificar la repetició del 10-N perquè amb un govern amb Podem no hauria pogut "dormir tranquil", ara, amb l'esquerra més afeblida i amb 52 diputats de Vox al Congrés, l'insomni es pot instal·lar a la Moncloa. El PSOE ni ha aconseguit ampliar la seva majoria -al contrari, ha perdut tres diputats quedant-se amb 120- ni s'ha deslliurat d'una geometria en la qual els partits independentistes podrien jugar un paper clau. Aquests són els quatre pactes principals que hi pot haver per evitar terceres eleccions:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor