Sacs de dormir, mantes i el foc com a gran aliat: així serà la primera nit a la frontera

Fideuà, sopar de la primera nit al Pertús. Foto: Martí Urgell

Un grup de manifestants s'escalfa a la vora del foc Foto: Martí Urgell

Molts manifestants dormen en tendes de campanya Foto: Martí Urgell

Moments del tall de la frontera a la Jonquera Foto: Martí Urgell

La nit de l'11 al 12 de novembre serà freda al Pertús, a la Catalunya Nord. Es preveu que la temperatura baixi fàcilment dels 10 graus. A més, per culpa d’una tramuntana embravida, la sensació tèrmica serà encara més intensa -per gèlida- al carrer, on centenars de persones passaran la primera nit de l'acció "més ambiciosa" del Tsunami Democràtic. N'hi ha que marxen, però la majoria es queden. També n’hi ha que arribaran en les properes hores. La nit a la frontera amb l'estat francès transcorrerà entre mantes -moltes mantes-, sacs de dormir i fogueres.El foc és i serà el gran aliat. Amb la caiguda del sol, que ha vingut acompanyada d'una caiguda dels termòmetres, els concentrats han encès troncs i fulles a l'interior de bidons al sud del tall -on hi ha la cuina i els lavabos- per fer més suportable l'estància. També haurà ajudat la fideuà del sopar, amb suquet i ben calenta.Les fogueres, a part de transmissores d'uns graus extres més que necessaris, fan alhora de fanals naturals per il·luminar l'entorn. Els focus de l'escenari, i d'altres que s'han instal·lat amb el pas de les hores, també són vitals per sortejar l'absoluta foscor de la zona.Com que l'espai -al bellmig d'una autopista de quatre carrils a banda i banda- no permet gaire invents, la majoria de gent dormirà en tendes de campanya o a l'interior dels seus vehicles. Uns pocs -avispats- han reservat habitació en hostals del poble. També n'hi ha que han aparcat el cotxe a la Jonquera per fer l'últim tram del trajecte a peu i s'han trobat sense cap altra alternativa que demanar aixopluc a altres manifestants. Això, però, no serà cap problema.La generositat regna des de l'inici i aquesta nit no serà una excepció. "Al meu cotxe som tres, encara en poden venir dos", cridava una família poc abans del concert -breu- de Lluís Llach. "Per aquí igual! En el meu som només dos. Qui necessiti lloc, que ho digui", afegia un dels membres -cervessa en mà- d'una parella asseguda 15 metres més enllà.La música i els concerts no està previst que durin fins massa tard. Demà toca aixecar-se, de nou, ben d'hora. A les 8h toca esmorzar. S'hauran complert així 24 hores d'una acció que n'ha de durar unes 72 i que, en el seu primer episodi, s'ha convertit en un "èxit absolut", segons els mateixos organitzadors. Demà més.

