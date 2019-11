Així tracta la premsa francesa el tall de la Jonquera

El tall de la frontera protagonitzat pel Tsunami Democràtic està sent protagonista als mitjans francesos. En fan, però, un seguiment desigual, proporcional a la distància de la seva seu respecte al lloc dels fets: mentre que la premsa local el tracta com a notícia destacada, ocupa en canvi un lloc secundari als grans diaris parisencs.L'Independant, el diari de referència a Perpinyà i a tota la Catalunya Nord, obria a dos quarts de set de la tarda la seva edició digital amb el tall, tractat amb tot luxe de detalls : amb vídeo i un minut a minut de la mobilització.Igualment en portada, però en posició menys destacada, apareixia l'acció del Tsunami a Midi Libre , amb seu a Montpeller i difusió a tot el sud de l'hexàgon. El diari prefereix titular pel tall de carreteres, més que pel bloqueig de la frontera, però sí que explica que el Tsunami és "a l'origen de les immenses manifestacions independentistes a Catalunya".Més polític és el tractament a Le Monde , que explica que la frontera està "tallada per independentistes catalans", i que el tall s'ha concretat "l'endemà de les eleccions espanyoles". La notícia, però, és poc més que un breu, sense espai a la portada en el moment d'escriure aquestes línies.També de forma breu, i a partir d'informació d'agències se n'ha ocupat el gran diari conservador francès, Le Figaro , que tampoc destina un lloc a la portada a l'acció del Tsunami. Exactament el mateix tractament -amb mateix titular i text- que n'ha fet el més esquerranós entre els principals rotatius parisencs, Libération

