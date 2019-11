Fabricants i distribuïdors, preocupats per l'impacte del tall a la Jonquera

L'Associació de Fabricants i Distribuïdors AECOC ha alertat de l'impacte econòmic del tall de l'autopista AP-7 a la Jonquera promogut per Tsunami Democràtic aquest dilluns i que es podria allargar tres dies. "La Jonquera és una via essencial per a la competitivitat de les empreses, per garantir el servei a la indústria i el subministrament de productes als ciutadans", ha assegurat el responsable de cadena de subministrament d'AECOC, Alejandro Sánchez.L'organització empresarial s'ha sumat a la indignació expressada per altres agrupacions com la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies (CETM), en un comunicat en el qual denuncia els bloquejos amb "alarmant freqüència" que es donen a la frontera. La CETM ha denunciat prèviament que la mobilització a la Jonquera pot provocar pèrdues diàries d'uns 15 milions d'euros per a les empreses i "certs desproveïments" de productes."Compartim el malestar dels transportistes davant d'una situació de la qual les empreses carregadores també som víctimes", ha indicat Sánchez, que ha recordat que més de 10.000 camions per sentit creuen el pas fronterer de la Jonquera diàriament.

