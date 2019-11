Joan Ribó: «Sánchez ha de fer el possible i l'impossible per formar govern després del 10-N»

La Rioja 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 32 Cens total: 3.555.811 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 2.550.809 71,74% Abstencions: 1.005.002 28,26% Vots nuls: 23.521 0,92% Vots en blanc: 19.730 0,78% Partit Vots % Diputats

L'alcalde de València i membre de Compromís, Joan Ribó, ha exigit aquest dilluns al president de l'executiu espanyol en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, que "faci el possible i l'impossible" per a formar govern després de les eleccions generals d'aquest 10N. Ribó ha indicat que "algú va jugar a la ruleta russa" i ha assenyalat que aquella persona va ser també "qui va convocar les eleccions" que "no han sigut positives per a la gent d'esquerres"."El gran objectiu que era guanyar en estabilitat no s'ha aconseguit. És imprescindible que hi hagi un govern a l'Estat espanyol", ha dit després de plantejar la seva exigència a Pedro Sánchez.Joan Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera després de participar en l'acte de reconeixement al xef José Andrés per la seva tasca com a Ambaixador Internacional de la Paella, celebrat a l'Ajuntament de València.Ribó també ha apuntat que València "necessita" aquest executiu perquè té "moltes coses a arreglar". "Fa falta un govern estatal per a abordar des del deute de la Marina, fins a tot el tema ferroviari que tenim aturat. A part de molts problemes com el Contracte Programa o la falta de recursos per a temes de cultura", ha exposat.D'altra banda, respecte als resultats electorals a la capital valenciana, Joan Ribó ha comentat que la coalició a la qual pertany, Compromís, ha tingut "un creixement de quasi 4.000 vots" encara que s'ha registrat "un nivell de participació més baix" que a les eleccions del passat 28 d'abril.

