La premsa internacional es fa ressò de l'acció de Tsunami Democràtic a la Jonquera

Alguns dels principals diaris internacionals destaquen l'acció del Tsunami Democràtic d'aquest dilluns que ha tallat la frontera per l'AP-7. "Manifestants per la independència tallen la principal carretera que connecta Espanya i França", diu Reuters, que posa l'acció en el context de les "protestes massives" que s'han viscut a Catalunya com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes. El diari francès Le Monde destaca que "la frontera franco-espanyola està bloquejada per independentistes catalans" i que el tall de la circulació és de més de 20 quilòmetres.Al seu torn, el diari alemany Der Spegiel apunta que l'acció del Tsunami arriba just un dia després de les eleccions espanyoles del 10-N i que "la qüestió catalana divideix encara més Espanya".El francès Sud Ouest remarca que la frontera està bloquejada "pels dos costats" amb l'objectiu de fer "una crida a la comunitat internacional". També apunta que alguns manifestants han sortit dels seus cotxes per fer barricades o muntar un escenari.Per la seva banda, France 24 detalla que els manifestants porten utensilis de menjar, taules plegables, menjar, cafè o aigua, mentre que The Telegraph destaca que "centenars d'independentistes bloquegen l'autopista entre França i Espanya".A més, The Telegraph explica que el Tsunami utilitza la desobediència pacífica i que l'acció s'emmarca en les successives "protestes massives" a Catalunya des de l'octubre com a resposta a la sentència del Suprem.

