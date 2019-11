VÍDEOS Les millors imatges del tall de la frontera

Centenars de persones tallen des d'aquest dilluns a primera hora la frontera a la Jonquera. L'acció sorpresa, convocada per Tsunami Democràtic, ha provocat molts quilòmetres de cua i està previst que s'allargui durant tres dies, fins dimecres. Els manifestants reclamen al govern espanyol que s'assegui a negociar amb l'independentisme per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya, però ara com ara no hi ha hagut cap reacció per part de la Moncloa.Us deixem un recull de vídeos de les primeres hores del tall, que s'està duent a terme amb un ambient festiu i sense cap incident.

