ERC i JxCat plantegen un pols a Sánchez per fer-lo tornar a Pedralbes

La calculadora del PSOE treu fum amb la prioritat d'estalviar-se l'abstenció dels independentistes, dels quals prioritza no dependre'n

Catalunya 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 48 Cens total: 5.370.359 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.876.044 72,17% Abstencions: 1.494.315 27,83% Vots nuls: 20.615 0,53% Vots en blanc: 27.035 0,70% Partit Vots % Diputats

Congrés dels diputats 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 350 Cens total: 34.872.054 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 24.365.851 69,87% Abstencions: 10.506.203 30,13% Vots nuls: 249.499 1,02% Vots en blanc: 216.515 0,90% Partit Vots % Diputats P-LIB 1.159 0,00% 0 UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 1.064 0,00% 0 MAS 1.063 0,00% 0 ANDECHA 897 0,00% 0 PREPAL 866 0,00% 0 MDyC 814 0,00% 0 AUNACV 658 0,00% 0 PYLN 623 0,00% 0 FE de las JONS 608 0,00% 0 CAnda 515 0,00% 0 UNIÓN REGIONALISTA 514 0,00% 0 FIA 431 0,00% 0 SOLIDARIA 269 0,00% 0 centrados 237 0,00% 0 RISA 229 0,00% 0 DPL 210 0,00% 0 IZAR 144 0,00% 0 C 21 64 0,00% 0 UDT 31 0,00% 0

Amb els resultats del 10-N encara candents, s'ha obert ja la capsa dels trons dels pactes. L'aritmètica per a Pedro Sánchez és endemoniada . Especialment perquè, si no vol entrar en un joc d'aliances amb el PP , com han verbalitzat els seus dirigents, forjar un pacte d'esquerres implica una geometria en la qual els independentistes seran difícilment evitables. Els 13 diputats d'ERC són conscients del rol clau que poden tenir, però els vuit de Junts per Catalunya (JxCat) tampoc renuncien a tenir incidència. Hi ha un interès compartit: que el govern espanyol recuperi la taula de diàleg de la cimera de Pedralbes , que va saltar pels aires per la polèmica figura del relator.L'eslògan sit and talk ha fet fortuna en les darreres setmanes promogut pel Tsunami Democràtic i torna a prendre força just ara que el 10-N ha passat i que la mobilització s'ha reactivat amb el tall de tres previstos a la Jonquera . Fins al punt que el president de la Generalitat, Quim Torra, se l'ha fet seu. Aquest matí a les deu ha trucat Sánchez per reprendre el diàleg, però el líder del PSOE estava "reunit", segons han detallat fonts de Presidència, i no li ha agafat . El clima es manté emboirat quan es tracta d'abordar el diàleg en el context d'un Congrés fragmentat, tensionat i amb la ultradreta disparada.Després d'haver revalidat la victòria a les eleccions espanyoles i que Sánchez hagi fracassat en l'intent d'ampliar la seva majoria, ERC considera que el diàleg és inajornable . Els d'Oriol Junqueras, capitanejats per Gabriel Rufián, volen "forçar" el PSOE a acceptar que s'ha de canalitzar políticament el conflicte. Fonts dels republicans admeten que, en cas que el PSOE estigués disposat a seure i parlar, podrien entrar a valorar l'escenari de la investidura i una eventual abstenció.De fet, ERC ja va mantenir l'abstenció en la investidura fallida de Pedro Sánchez malgrat el desacord del PSOE i Podem. Durant aquesta campanya, Rufián ha argumentat que el gest va servir per "trencar la cintura" al PSOE, per exhibir un perfil de responsabilitat davant del bloqueig i per "desemmascarar" un Sánchez que, en comptes de formar govern, va preferir una repetició electoral entrant en la subhasta de la mà dura contra l'independentisme. En el cas de JxCat, fins i tot es planteja un pas al costat del president del govern espanyol si no millora les "dots negociadores".En aquests termes s'ha expressat la candidata dels nacionalistes a Madrid, Laura Borràs, que ha aprofitat el creixement en escons -de set a vuit, reduint la distància amb els republicans a cinc- per insistir en el grup parlamentari independentista únic al Congrés. "És una oferta que mantenim", ha indicat en roda de premsa. En la mateixa intervenció, Borràs ha assegurat que toca "fer política". "El que no podem és donar els vots a canvi de res i que augmenti la repressió. Quan parlem, els nostres vots serviran per obligar-los a posar fil a l'agulla per negociar", ha argumentat l'exconsellera.ERC vol seguir reforçant ara el seu rol com a interlocutor en un moment en què el telèfon entre la Moncloa i Torra està trencat. Però, a diferència de fa dos mesos, els republicans ho tenen molt més difícil ara per mantenir un posicionament que disti dels de JxCat, que van ser molt crítics amb l'abstenció d'ERC i han fet de la negativa al candidat del PSOE un dels principals arguments en campanya. I és que, passat el 10-N, els partits miren ja de reüll el previsible avançament de les eleccions catalanes en cas que el president de la Generalitat sigui inhabilitat pel TSJC per desobediència.La secretària general adjunta, Marta Vilalta, ha apel·lat a una "coordinació" de les formacions independentistes en l'estratègia a seguir al Congrés, i els de Borràs esperen bona sintonia en cas que es produeixin reunions en els propers dies, com està previst. Que tant ERC com JxCat apostessin per una hipotètica abstenció en cas que Sánchez teixís una aliança amb Podem seria l'escenari menys lesiu per als d'Oriol Junqueras en unes eleccions catalanes. En canvi, mantenir posicionaments diferents com ja va passar en la investidura fallida seria més difícil per a ERC, que tem córrer riscos que acabin passant factura en el seu intent de guanyar els comicis a Catalunya.De moment, la prudència és la línia que se seguirà al carrer Calàbria. El PSOE ha negat que vulgui forjar una gran coalició amb el PP, però no ha descartat que busqui aritmètiques de les quals hi puguin participar Ciutadans. No deixa de ser una aposta rocambolesca el fet de buscar una suma que inclogui els de Pablo Iglesias i també la connivència de Ciutadans, però la calculadora del PSOE treu fum amb la prioritat d'estalviar-se l'abstenció dels independentistes. José Luis Ábalos, mà dreta de Sánchez, insistia aquest matí que no vol dependre de cap formació d'aquest tipus.Carles Puigdemont, mentrestant, observa des de Waterloo com ha quedat l'escenari. Es veu reforçat en el pols amb ERC, a diferència del que va passar a l'abril, i els seus col·laboradors indiquen en privat que JxCat i la CUP "sí que han eixamplat la base de l'independentisme en aquestes eleccions" perquè li han permès passar del 39% al 42%. "Pensen escoltar o pensen tombar cap a la dreta i el totalitarisme?", es preguntava diumenge a última hora envoltat de membres del Govern i del grup parlamentari. L'objectiu és que Sánchez es vegi forçat a tornar a la taula de diàleg de Pedralbes, tot i que l'aritmètica ho fa encara més complicat que a principis d'any.

