«El Foraster» visita el municipi més petit de Catalunya en l'estrena de la nova temporada a TV3

Aquest dilluns torna El Foraster a TV3 (21.55 hores) i ho fa amb una visita a Gisclareny, el poble més petit de Catalunya. Durant la setena temporada, Quim Masferrer continuarà fent camí i coneixent la gent dels pobles d'arreu de Catalunya. "Amb ells viurà moments plens d'humor, situacions carregades d'emoció i també alguna experiència trepidant", segons fonts de TV3.El primer capítol de la nova temporada arrencarà al Berguedà. Concretament, a Gisclareny, que amb 27 habitants és considerat el poble més petit del país, i que suposarà un dels reptes més grans per a Quim Masferrer. Després de conèixer en Joan Tor, un alcalde tranquil com pocs, en Quim es trobarà amb en Gerard, un monitor d'esports d'aventura que li plantejarà un repte sense precedents: saltar des d'un pont de més de 30 metres d'alçada. Abans, però, anirà coneixent els altres veïns de Gisclareny: en Jordi i la Joanna, una parella de Sabadell que aquí han trobat el seu paradís; l'Oriol, que el portarà a cavall fins a l'ermita de Sant Miquel de Turbians, o l'Anna i en Jordi, que sempre que poden presumeixen de tenir casa al poble més petit de Catalunya. I amb la Queralt i la Meritxell, filles de l'alcalde, en Quim descobrirà que, si aquest micropoble s'ha salvat de la desaparició, és gràcies als nouvinguts.Des del gener del 2018, Gisclareny és oficialment el poble més petit de Catalunya.Al llarg de la temporada, "El Foraster" també descobrirà tots els secrets per fer una bona calçotada a Rodonyà (Alt Camp), un poble de mestres calçotaires per excel·lència. I viurà la primera gran nevada de l'any a Llívia, on, a l'hivern, la neu marca la vida de les persones. En els nous capítols, es podrà veure el Foraster compartint una nit de Sant Joan màgica amb la gent de Les, a la Vall d'Aran, on se celebra la festa ancestral de la Crema deth Haro. I es visitaran indrets emblemàtics de la geografia catalana, com el Congost de Mont-rebei, a tocar d'Àger, o el monestir de Poblet, a Vimbodí i Poblet.A més, "El foraster" ha conegut Òrrius, a la comarca del Maresme, i l'Albi, a les Garrigues. Dues comarques que encara no havia visitat. Sant Martí de Llémena, al Gironès, completa el llistat dels nou pobles que es podran veure en aquesta nova temporada del programa.