Quins beneficis tindrà Vox per haver superat els 50 diputats?

Congrés dels diputats 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 350 Cens total: 34.872.054 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 24.365.851 69,87% Abstencions: 10.506.203 30,13% Vots nuls: 249.499 1,02% Vots en blanc: 216.515 0,90% Partit Vots % Diputats P-LIB 1.159 0,00% 0 UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 1.064 0,00% 0 MAS 1.063 0,00% 0 ANDECHA 897 0,00% 0 PREPAL 866 0,00% 0 MDyC 814 0,00% 0 AUNACV 658 0,00% 0 PYLN 623 0,00% 0 FE de las JONS 608 0,00% 0 CAnda 515 0,00% 0 UNIÓN REGIONALISTA 514 0,00% 0 FIA 431 0,00% 0 SOLIDARIA 269 0,00% 0 centrados 237 0,00% 0 RISA 229 0,00% 0 DPL 210 0,00% 0 IZAR 144 0,00% 0 C 21 64 0,00% 0 UDT 31 0,00% 0

El salt protagonitzat per Vox -de 24 a 52 escons al Congrés dels Diputats- ha convertit el partit de Santiago Abascal en la tercera força a la política espanyola . És una inflexió quantitativa de gran magnitud. Vox ja va demostrar amb el judici de l'1-O que sabia treure rèdit de ser a l'escena. Els resultats del 10-N suposen ara un salt qualitatiu que li donarà a la formació ultra una rellevància institucional, uns poders i un accés a informació que fins ara li estaven vetats. Veiem-ne només uns quants.Una de les capacitats que tindrà Vox en la nova legislatura és la possibilitat de presentar recursos d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional (TC). La Constitució (article 162) deixa clar que poden presentar-lo el president del govern, el Defensor del Poble, els governs i els parlaments autònoms i 50 diputats o senadors.Vox ja pot fer-ho en solitari ja que té 52 diputats. Ho ha de fer en el transcurs dels primers tres mesos en què la llei és vigent i publicada al BOE. Això, independentment del recorregut del recurs al TC, garanteix a la formació un gran protagonisme polític i mediàtic i li permetrà fixar els seus missatges amb més ressò.El primer acte del nou Congrés serà elegir el president i la mesa de la cambra. No és un organisme menor. És l'òrgan de govern de la cambra i ordena els debats. Vox té garantida la presència de com a mínim un dels seus diputats en un dels nou llocs de la mesa. Implica també abandonar la marginalitat a l'hemicicle i tenir accés a informació privilegiada. També, com a òrgan de representació, pot facilitar la xarxa de relacions institucionals i de vincle amb parlaments d'altres països.El resultat electoral deixa el bipartidisme a les portes de les tres cinquenes parts que la Constitució exigeix al Congrés i al Senat per elegir els membres del Consell General del Poder Judicial. Això vol dir 210 escons, i la suma de PSOE i PP dona només 208. Vox pot incidir en aquesta renovació. El mateix es pot dir de la renovació del TC, d'idèntica majoria. Caldrà veure quines majories es conformen, però el Congrés elegeix quatre dels dotze magistrats del tribunal, el que podria donar espai perquè Vox intentés influir-hi, si no directament, potser sí a través de possibles acords -explícits o no- amb el PP.

