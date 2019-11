La Cecot, sobre els resultats electorals: «La ciutadania demana política en majúscules»

Catalunya 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 48 Cens total: 5.370.359 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.876.044 72,17% Abstencions: 1.494.315 27,83% Vots nuls: 20.615 0,53% Vots en blanc: 27.035 0,70% Partit Vots % Diputats

Congrés dels diputats 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 350 Cens total: 34.872.054 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 24.365.851 69,87% Abstencions: 10.506.203 30,13% Vots nuls: 249.499 1,02% Vots en blanc: 216.515 0,90% Partit Vots % Diputats P-LIB 1.159 0,00% 0 UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 1.064 0,00% 0 MAS 1.063 0,00% 0 ANDECHA 897 0,00% 0 PREPAL 866 0,00% 0 MDyC 814 0,00% 0 AUNACV 658 0,00% 0 PYLN 623 0,00% 0 FE de las JONS 608 0,00% 0 CAnda 515 0,00% 0 UNIÓN REGIONALISTA 514 0,00% 0 FIA 431 0,00% 0 SOLIDARIA 269 0,00% 0 centrados 237 0,00% 0 RISA 229 0,00% 0 DPL 210 0,00% 0 IZAR 144 0,00% 0 C 21 64 0,00% 0 UDT 31 0,00% 0

El resultat electoral d’aquest diumenge 10 de novembre demostra, a ulls de la Cecot, que obviar els problemes fent salts endavant no es resolen sinó que a més fa més complexa la seva resolució. En un comunicat, el president de la Cecot, Antoni Abad, afirma que “des del nostre punt de vista, la ciutadania demana política en majúscules que es tradueix en capacitat de dialogar, negociar i acordar per resoldre problemes, i tenim una llarga llista de reformes estructurals al país que cal resoldre i, en especial, la situació a Catalunya que ja es va veient com afecta de manera directa a la política estatal”.Amb la convocatòria d'eleccions la Cecot ja va manifestar públicament el seu malestar per les conseqüències i l’afectació que aquesta decisió tindria sobre l’economia, la competitivitat empresarial, el desenvolupament de l’activitat productiva i el benestar col·lectiu. “La repetició electoral és conseqüència de la falta de cultura de negociació política a Espanya", va dir Abad."Cal responsabilitat per part dels dirigents polítics, que també vol dir parlar als ciutadans des de la veritat, sense enganys, fent pedagogia i sent constructius que és del que han estat mancats la major part dels debats electorals que hem patit”, afegeix el president de la patronal.L’entitat reclama que l’economia i la societat, en especial la catalana, ha d’obtenir fons econòmics suficients, equitatius al que representa i al que genera empresarialment. "És inviable i insostenible que a data d’avui, tant el Govern de la Generalitat com el Govern d’Espanya gestionin amb pressupostos prorrogats i, més preocupant encara, és el fet que comenci a esdevenir una normalitat". Així, des de la Cecot continuen reclamant als governs l’aprovació de pressupostos que permetin fer avançar l’economia productiva.Consulteu aquí els resultats de les eleccions a Catalunya:I aquí podeu veure els resultats a l'Estat:

