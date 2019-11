El PSOE rebutja la gran coalició amb el PP

Congrés dels diputats 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 350 Cens total: 34.872.054 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 24.365.851 69,87% Abstencions: 10.506.203 30,13% Vots nuls: 249.499 1,02% Vots en blanc: 216.515 0,90% Partit Vots % Diputats P-LIB 1.159 0,00% 0 UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 1.064 0,00% 0 MAS 1.063 0,00% 0 ANDECHA 897 0,00% 0 PREPAL 866 0,00% 0 MDyC 814 0,00% 0 AUNACV 658 0,00% 0 PYLN 623 0,00% 0 FE de las JONS 608 0,00% 0 CAnda 515 0,00% 0 UNIÓN REGIONALISTA 514 0,00% 0 FIA 431 0,00% 0 SOLIDARIA 269 0,00% 0 centrados 237 0,00% 0 RISA 229 0,00% 0 DPL 210 0,00% 0 IZAR 144 0,00% 0 C 21 64 0,00% 0 UDT 31 0,00% 0

El líder del PSOE i president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, iniciarà aquest mateix dilluns una ronda de contactes amb els líders polítics de la resta de formacions per explorar les possibilitats d'una investidura i la conformació d'un govern "progressista".Els socialistes aspiren a aconseguir una investidura fruit d'un acord amb Podem i les seves confluències i el "sí" dels 10 diputats de Ciutadans, una fórmula que li permetria dependre de les forces independentistes. "Ho treballarem", ha afirmat el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, que ha evitat fer autocrítica sobre l'estratègia d'un partit que ha perdut 700.000 vots i tres escons respecte als resultats del 28-A.En tot cas, Ábalos no ha tancat aquest dilluns la possibilitat d'acord per a la creació d'un executiu de coalició amb Podem. Sí que ha descartat un acord de govern de coalició amb el PP o que la governabilitat passi per les formacions independentistes. Ha atribuït part dels resultats del PSOE a la situació a Catalunya, que al seu entendre ha polaritzat la campanya i exacerbat l'extrema dreta.Ha afirmat que accepten amb "humilitat i realisme" els resultats electorals i ha assegurat que el PSOE "treballarà per la governabilitat del país" en el "menor temps possible" i en funció de la interpretació que aporten els resultats electorals. Segons Ábalos, el PSOE és el partit que ocupa la "centralitat política" i això obre escenaris d'acord amb altres formacionsEn aquest sentit, ha promès que la seva formació serà "proactiva" en la recerca d'aquests acords que no passen en cap cas per la conformació d'un govern amb el PP. També ha insistit que la seva formació no preveu conformar un govern o fer descansar la governabilitat en el vot dels escons independentistes. "Ho vam dir i ho diem", ha afirmat. El PSOE no espera ara una abstenció del PP. Considera que l'augment de Vox deixa un "marge escàs" a Casado per a aquesta opció i per tant cal no considerar aquesta possibilitat "en aquest moment".L'objectiu ara, segons el PSOE, és la conformació d'un govern "progressista" tan aviat com sigui possible. Per això "a partir d'avui Sánchez farà les trucades pertinents als líders" i sondejarà la seva opinió per plantejar aquest govern". Segons Ábalos ara "cal caminar endavant i no introduir elements d'empantanament a la situació".No ha descartat ara un govern de coalició amb el PP. "Estem oberts a escoltar", ha afirmat, perquè "la realitat ara no és la realitat que teníem", i cal interpretar els resultats "adequadament".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor