Álvarez de Toledo estén la mà a Ciutadans per anar junts

La portaveu dels populars al Congrés i candidata electa per Barcelona aquest 10-N, Cayetana Álvarez de Toledo, ha apostat pels projectes d'Espanya Suma i Catalunya Suma perquè el PP i Ciutadans vagin junts. Així, ha recuperat la proposta que el PP ja va fer en el seu moment als taronges de participar en les plataformes. Segons Álvarez de Toledo, després dels resultats del 10-N cal treballar per la reconstrucció del constitucionalisme.Durant la compareixença, el president del PP català, Alejandro Fernández, ha expressat que considera que "ara no toca fer-li una OPA a C's", com sí va intentar aquesta en el seu moment amb el partit de Casado. Així, ha afegit que ara "toca anar junts, perquè segueix sent absurd que Inés Arrimadas, Juan Carlos Girauta, Cayetana Álvarez de Toledo i tants d'altres no estem al en el mateix vaixell si en allò essencial pensam el mateix".Reconstruir el constitucionalismeDesprés de saber els resultats generals, Álvarez de Toledo s'ha ratificat en la seva defensa de la plataforma Espanya Suma. De fet, ahir a la nit, durant la seva compareixença pública va afirmar que Ciutadans "havia pagat la seva obstinació en no sumar-se a aquell espai comú" que li havia oferit el PP a nivell nacional.Segons Álvarez de Tolde, aquell espai "encara es diu Catalunya Suma per a aquesta comunitat" donat que el pròxim any també podrien convocar-se eleccions autonòmiques a Catalunya, tot i que el president de la Generalitat, Quim Torra, pot esgotar la legislatura, que acabaria el desembre de 2021.

