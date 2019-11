Iceta: «Qui voti 'no' a la proposta de Sánchez estarà votant amb Vox»

El PSC ha plantejat l'amenaça de l'extrema dreta com a principal argument per investir Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. "«Qui voti 'no' a la proposta de Sánchez estarà votant amb Vox», ha assegurat el primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, aquest dilluns en una roda de premsa a la seu del partit.Iceta ha valorat positivament els resultats obtinguts pel PSC el 10-N tot i que ha considerat que podrien haver estat millors. Segons el líder del partit, la raó principal per la qual el PSC no ha millorat els 12 escons obtinguts el 28-A és el moment de "polarització" generat arran de la sentència del judici de l'1-O. "No era el moment més favorable per a les posicions més moderades", ha argumentat.El primer secretari del PSC també ha llançat un missatge a l'independentisme i ha posat el focus en el fet que la suma de vots d'ERC, Junts per Catalunya i la CUP hagi estat d'1,6 milions. "Diuen que són dos milions", ha afirmat Iceta.Al llarg de tota la campanya el PSC ha responsabilitzat parcialment l'independentisme de l'ascens de Vox. Un cop l'auge de l'extrema dreta s'ha constatat Iceta ha insistit que el partit d'Abascal ha capitalitzat la resposta "de dimensions violentes" a la sentència del Suprem."Ha generat una por que és la pitjor de les aliades a l'hora de prendre decisions", ha dit Iceta. El primer secretari del PSC també ha assenyalat que l'ascens de Vox es deu, en part, a la "percepció" que hi ha problemes socials que no s'han atès prou per part de les administracions.Tot i que en diverses ocasions durant la campanya Iceta ha acusat implícitament PP i Ciutadans de blanquejar Vox i contribuir al seu ascens, aquest dilluns Iceta ha assegurat que l'única línia vermella per als socialistes és el partit d'Abascal. Preguntat per possibles acords d'investidura amb els populars o el partit taronja, Iceta no hi ha tancat la porta."Qui no estigui en condicions de formar govern, que no bloquegi", ha etzibat Iceta, per a qui un executiu encapçalat per Sánchez és l'única opció. Iceta, però, ha insistit que la investidura no depèn només del president espanyol en funcions i ha instat a reflexionar els partits que "s'omplen la boca" de ser progressistes, d'esquerres o d'"extrema esquerra".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor