Quin és el poble on ha tingut més suport Vox?

Vilamòs 10-N 2019 Totes les dades Cens total: 142 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 89 62,68% Abstencions: 53 37,32% Vots nuls: 0 0,00% Vots en blanc: 2 2,25% Partit Vots %

Sant Climent Sescebes 10-N 2019 Totes les dades Cens total: 565 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 296 52,39% Abstencions: 269 47,61% Vots nuls: 1 0,34% Vots en blanc: 2 0,68% Partit Vots %

De cinquena força política a acaronar el lideratge del bloc de dretes a tot l'Estat. El partit de Santiago Abascal ha assolit uns resultats alarmants per als partits d'esquerra i, també per al PP i Ciutadans, ja que Vox ha aconseguit capitalitzar el gruix de la protesta per la dreta A Catalunya, Vilamòs, a la Vall d'Aran (20,22%), i Sant Climent Sescebes, a l'Alt Empordà (16,95%) han refermat aquesta tendència i han estat els dos municipis on la ultradreta ha obtingut més suport les urnes.El vot a la ultradreta no ha variat molt respecte els comicis del 28-A. Amb una diferència de 8 vots, ja que ara ha aconseguit 18, el partit d'Abascal s'ha erigit com el segon partit més votat a Vilamòs i que més suport ha rebut. Tot i això, el PSC segueix liderant les urnes del municipi amb 23 dels 89 vots escrutats, pràcticament igual que en les eleccions anteriors.La competència del bloc de dretes es queda en la rereguarda i PP i Ciutadans aconsegueixen només 9 vots -una davallada important del partit taronja, que ha perdut 12 vots-. En aquest cas, els partits independentistes no aconseguien una representació significativa, encara que ERC segueix la tendència de líder independentista amb 12 dels 89 vots comptabilitzats enfront dels 6 vots de Junts per Catalunya.Malgrat ser el segon municipi amb més vot de Vox, Sant Climent Sescebes -on hi ha una caserna de l'exèrcit espanyol- continua sent independentista. En el seu moment, ERC va aconseguir 102 dels 337 vots escrutats i aquest diumenge només ha perdut 12 vots. Vox, però, ha afermat els vots que van obtenir el 28-A i aquesta vegada han augmentat un vot (50).Les dretes aquí també han perdut davant la ultradreta. Ciutadans ha passat de 37 a 11 vots i el PP només ha perdut un vot. En aquest panorama, Junts per Catalunya segueix sent la segona força del municipi mantenint els mateixos votants que el 28-A.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada municipi, es desplega el seu nom i el percentatge de vot obtingut allí per cada partit el 10-N. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor