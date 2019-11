La Comissió Europea menysté les conseqüències del tall a la Jonquera

La Comissió Europea ha assegurat aquest dilluns que estarà "en contacte amb les autoritats locals" arran de l'acció del Tsunami Democràtic que ha tallat l'autopista AP-7 a la Jonquera . Després que els manifestants hagin tallat l'autopista i es preparin per continuar fent-ho tres dies, l'executiu europeu ha dit que les conseqüències que pugui tenir l'acció "no els criden massa l'atenció".Centenars de persones tallen la frontera a la Jonquera des d'aquest dilluns a primera hora del matí. Així ha començat l'anunciada acció "més ambiciosa" del Tsunami, que s'ha d'allargar tres dies. El moviment ha fet una crida a una mobilització massiva i anima la gent a desplaçar-s'hi per reforçar el tall i bloquejar per complet el punt estratègic, vital per a l'Estat pel que fa a les exportacions i importacions de mercaderies que arriben de bona part d'Europa."O l'Estat entén que sit and talk és la via democràtica per a la resolució del conflicte o el seu aïllament serà cada cop més gran", ha dit el moviment a través d'un comunicat. En el text, argumenten que han decidit canviar "el cos pel vehicle" per protegir-se de les càrregues policials tot al·legant que durant les protestes dels taxistes no es va produir "cap conseqüència penal ni administrativa".

