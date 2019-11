Quin és el poble on ha tingut més suport la CUP?

Vilella Alta, La 10-N 2019 Totes les dades Cens total: 98 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 70 71,43% Abstencions: 28 28,57% Vots nuls: 2 2,86% Vots en blanc: 0 0,00% Partit Vots %

Viladamat 10-N 2019 Totes les dades Cens total: 350 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 287 82,00% Abstencions: 63 18,00% Vots nuls: 3 1,05% Vots en blanc: 0 0,00% Partit Vots %

En la seva estrena en uns comicis espanyols, la CUP ha aconseguit irrompre al Congrés . La insatisfacció d'una part dels independentistes amb el camí del procés ha fet que alguns pobles catalans canviïn la seva tendència de vot. Els dos casos més clars han estat la població de Vilella Alta, al Priorat, on els anticapitalistes han obtingut un 36,76%, i Viladamat, de l'Alt Empordà (35,56%), on al 28-A liderava ERC.A més d'aquests dos municipis, la CUP s'ha imposat a Farrera (Alt Urgell), Lluçà (Osona) i Palau de Santa Eulàlia (Alt Empordà), i ha empatat amb ERC a Sobremunt (Osona).El vot independentista del municipi on la CUP ha tingut més suport ha anat en augment (36,76%). En les passades eleccions del 28-A, ERC hi aconseguia 35 de 80 vots escrutats i Junts per Catalunya s'emportava 19, gairebé la meitat. El PSC tenia certa presència en les votacions, amb un total 10.Després de només sis mesos, el PSC s'ha volatilitzat i no ha obtingut cap vot, i la irrupció de la CUP, amb 25 dels 70 vots comptabilitzats, ha fet que ERC descendeixi més de 15 vots (19) i s'iguali pràcticament als resultats de Junts per Catalunya, que ha perdut 2 vots (17). El PP ha conservat el vot guanyat en les passades eleccions, però Vox també n'ha aconseguit un.Viladamat (Alt Empordà, Girona) és el segon municipi amb més vot per a la CUP. La formació ha atret 101 votants dels 287 que es van apropar a les urnes (un 35,56%) i ha provocat una petita davallada d'ERC, que des de les eleccions del 28-A ha perdut 40 vots (un 10% de la participació). En el seu moment, ERC aconseguia pràcticament la mateixa quantitat de vots que la CUP ha atret aquest diumenge.Pel que fa a la dreta espanyolista, la seva tendència no ha variat destacadament. En els anteriors comicis del 28-A, tant el PP com Vox aconseguien 2 vots i Ciutadans liderava la votació del bloc de dretes. Ara, com la realitat paral·lela i complementària a l'estat espanyol, la formació d'Albert Rivera descendeix a 6 vots. Aquests 9 vots han quedat repartits equitativament entre PP i Vox.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada municipi, es desplega el seu nom i el percentatge de vot obtingut allí per cada partit el 10-N. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.

