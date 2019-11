Els comuns celebren mantenir resultats però acusen Errejón d'afeblir-los

Una sensació agredolça va recórrer la nit electoral la seu dels comuns. D'una banda, la candidatura encapçalada per Jaume Asens va aconseguir revalidar el mateix nombre d'escons que a l'abril, recuperant a més l'escó per Girona que havia perdut a l'anterior convocatòria electoral. Però malgrat salvar els mobles , el reforç de l'extrema dreta al Congrés i la davallada del vot d'esquerres van decebre el partit lila.Pel que fa a la baixada de les formacions progressistes, En Comú Podem assenyala com un dels seus principals responsables el líder de Més País, Íñigo Errejón. "Ha aconseguit el mateix nombre de votants que ha perdut Unides Podem. Pretenia reforçar el bloc progressista i el que ha fet és afeblir-lo, ens ha tret escons clau en algunes províncies", ha lamentat Asens en la roda de premsa convocada per valorar els resultats l'endemà de les eleccions.Un dels escons perduts per la irrupció de Més País ha estat, a parer dels comuns, el setè per Barcelona que ocupava Maria Freixenet; malgrat que en el còmput global la formació ha mantingut el mateix resultat de l'anterior cita electoral gràcies a l'entrada per Girona de Laura López. Aquesta major implantació territorial és una de les notes positives dels resultats, ja que la formació aconsegueix representació en tres de les quatre demarcacions catalanes.Malgrat la valoració positiva per la resistència electoral d'En Comú Podem, Asens s'ha mostrat decebut per la "irresponsabilitat" del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en repetir comicis. En aquest sentit, ha assegurat que el líder socialista ara torna a tenir dues opcions: la "gran coalició per restaurar el bipartidisme", en què ja no serveix una abstenció del PP sinó que cal un vot afirmatiu dels de Pablo Casado; o "recomposar la majoria progressista".El líder dels comuns al Congrés ha celebrat que Unides Podem continuï sent "un actor decisiu" de l'espai progressista i ha atribuït el descens de la candidatura encapçalada per Pablo Iglesias al "fracàs de la hipòtesi de la plataforma d'Errejón", ja que al seu parer la divisió del vot ha penalitzat l'esquerra en el repartiment d'escons.Quant a l'escenari català, Asens ha pronosticat que les eleccions al Parlament estan més a prop per la divisió entre JxCat i ERC; i ha aprofitat per fer una crida a "aparcar la via unilateral i buscar un punt d'entesa". Per al cap de llista dels comuns, protestes com les convocades pel Tsunami Democràtic aquesta setmana per tallar carreteres a La Jonquera són "contraproduents".En aquest sentit, la solució proposada pels comuns és "desescalar" el conflicte, després que la polarització per la sentència i la por als aldarulls en part de la ciutadania espanyola hagin impulsat Vox, en la seva opinió. Asens també ha reclamat al govern socialista que deixi de "subcontractar la gestió del conflicte territorial a (Manuel) Marchena i (Fernando Grande) Marlaska".Per últim, Asens ha valorat positivament la dimissió del líder de Ciutadans, Albert Rivera , a qui ha responsabilitzat d'haver creat "un marc de crispació i odi que ha alimentat l'extrema dreta". "Quan agites la bandera de la confrontació i l'odi, t'arrisques que hi hagi algú que et superi en crispació", ha anotat.Però el principal missatge dels comuns, més enllà de les crítiques als altres partits, és l'apel·lació a combatre l'extrema dreta, atès que "estan en joc les bases constitutives de la democràcia", en paraules d'Asens. Una recepta per fer front al partit de Santiago Abascal és, ha dit, "reforçar l'estat del benestar i construir més escoles i hospitals". Per això ha reclamat un acord entre PSOE i Unides Podem que respongui al"mandat de la militància" socialista congregada aquest diumenge a la nit al carrer Ferraz, que cridava "Con Iglesias sí" ahir quan intervenia Sánchez

