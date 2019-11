La Comissió Europea, sobre l'ascens de Vox: «Mai estem preocupats quan la gent vota»

A Europa només estan preocupats si la gent vota independència. Quan això passa en fan molta via d'impedir que els diputats electes puguem exercir com a tals, magrat tenir més d'un milió de vots al darrera. Si voten per VOX, "és la democràcia". https://t.co/FtbTSOMrIx — Carles Puigdemont (@KRLS) November 11, 2019

La Comissió Europea assegura no estar "preocupada" per l'ascens de Vox en les eleccions espanyoles del 10-N. "Mai estem preocupats quan la gent vota. És la democràcia", ha afirmat aquest dilluns la portaveu de l'executiu comunitari, Mina Andreeva, que ha admès que el candidat del PSOE, Pedro Sánchez, no ho tindrà "fàcil" per aconseguir una majoria per formar govern. Amb tot, la portaveu de la Comissió ha confiat que hi hagi un "procés que porti a un govern", que sigui "el més ràpidament possible" i que "permeti a Espanya seguir jugant un rol actiu a Europa i al món".L'expresident Carles Puigdemont ha reaccionat durament contra les declaracions d'Andreeva repsecte l'ascences de Vox: "Només està preocupada si la gent vota independència". Puigdemont ha criticat a través d'una piulada que la Comissió consideri que "votar Vox és la democràcia" i, per contra, "impedeixi" que tant ell com Oriol Junqueras i Toni Comín puguin "exercir com a diputats electes" al Parlament Europeu per ser independentistes.

