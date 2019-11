ERC avisa Sánchez que el diàleg és ja inajornable

Marta Vilalta: "Tenen l'oportunitat de deixar de ser covards"

ERC espera una trucada de Pedro Sánchez per seure i parlar. Els republicans sostenen que amb els resultats del 10-N sobre la taula el diàleg és ja inajornable. Amb un PSOE afeblit i després d'haver guanyat les eleccions amb 13 diputats a Catalunya , els d'Oriol Junqueras se senten "més forts per forçar" els socialistes a acceptar una taula de negociació per canalitzar una sortida política al conflicte. Si Sánchez vol mirar a l'esquerra per a la seva investidura, han insistit, això passa per acceptar que cal establir una interlocució amb els partits independentistes.Els republicans saben que els seus 13 diputats poden ser aritmèticament clau si Sánchez busca una aliança amb Podem. De fet, els comuns ja estan demanant als socialistes que aixequin el veto als independentistes. ERC va mantenir una abstenció a la investidura fallida del líder del PSOE fins i tot quan no hi havia acord amb Pablo Iglesias, però la portaveu republicana, Marta Vilalta, ha evitat per ara referir-se a si estarien disposats a entrar de nou en aquesta lògica. Primer, ha insistit, el PSOE ha de voler tornar a la taula del diàleg."Tenen l'oportunitat de deixar de ser covards", ha insistit la dirigent republicana. Si els socialistes no ho fan, ha afegit, voldrà dir que renuncien a una "solució democràtica" i que quedaran en mans de la dreta per a la investidura i per governar. A ERC són conscients de les crítiques que van suposar dins de l'independentisme que mantinguessin l'abstenció a Sánchez i els equilibris són ara encara més complexos tenint present que tots els partits situen les eleccions catalanes en un horitzó proper.Vilalta sí que ha aclarit, però, que aquesta taula de diàleg l'esperen de forma immediata sense necessitat encara que hi hagi un govern a Espanya. Es pot seure, ha dit, amb "un candidat", un fet que deixa entreveure que ERC podria a entrar parlar de la investidura si primer Sánchez accepta tornar a l'escenari d'interlocució que va saltar pels aires després de la cimera de Pedralbes.La lectura que fa ERC dels resultats del 10-N és que la ciutadania catalana ha "emès la seva sentència" a les urnes amb el millor resultat de l'independentisme en unes espanyoles. "Han dit no a la venjança com a via de resposta", ha dit Vilalta, que ha celebrat el fet d'haver superat el PSC a Catalunya però també a Ciutadans a nivell estatal. Els republicans han lamentat, però, els 52 diputats de Vox i han assenyalat Pedro Sánchez com el "responsable directe" de l'ascens fulgurant de l'extrema dreta a Espanya

