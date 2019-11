JxCat suggereix a Sánchez que cedeixi pas a un nou candidat a la investidura

Laura Borràs, candidata de Junts per Catalunya (JxCat) a les eleccions espanyoles del 10-N, ha suggerit a Pedro Sánchez que "cedeixi pas" a un nou candidat si no és capaç de negociar la investidura ha vist "avalada" a les urnes la proposta del grup parlamentari independentista únic que van oferir en campanya a ERC i a la CUP. "La nostra proposta segueix en peu perquè no caduca. Pensem que és l'única solució possible. Quan parlem del país davant dels partits és perquè n'estem convençuts. L'oferta no caduca i els resultats avalarien que la poguéssim fer efectiva", ha destacat Borràs des de la seu electoral de JxCat a Sants acompanyada del portaveu al Parlament, Eduard Pujol."Mantenim l'oferta i tindrem les reunions que calgui", ha destacat Borràs, contenta pels resultats de la seva informació - han guanyat un diputat i s'han convertit en tercera força , a banda de reduir de 8 a 5 la diferència amb els republicans registrada a l'abril- i de tot l'independentisme. Nacionalistes, ERC i la CUP han aconseguit 23 diputats de 48 i un percentatge de vot -42%- superior al del 28-A -39%-. Un resultat que, segons la candidata de JxCat, obliga l'Estat -i molt especialment Pedro Sánchez- a "fer política".Abans, això sí, hauria de fer "autocrítica". "Una manera de fer autocrítica és cedir pas. Veurem si en aquests sis mesos les seves dots negocidores han millorat", ha ressaltat la dirigent independentista. "Sánchez es troba així per decisió pròpia. No sabem si decidirà plegar. Esperem que faci autocrítica i expliqui a la ciutadania per què va convocar unes eleccions que han fet perdre temps i diners", ha ressaltat.

