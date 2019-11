​VÍDEO El Tsunami munta una cuina i lavabos a la Jonquera per passar tres dies

Els centenars de manifestants que tallen l'autopista AP-7 a la Jonquera es preparen per passar tres dies al ras. De fet, s'han organitzat i muntat una cuina i lavabos per poder facilitar que l'acció "sigui un èxit". Fins a la zona està arribant cada vegada més gent cridada per Tsunami Democràtic.Ho fan a través de l'N-II ja que els Mossos i la Policia Nacional impedeixen el pas als que volen arribar-hi caminant per l'autopista. El tall està situat just uns 40 metres abans de l'entrada en territori espanyol per evitar que els Mossos puguin actuar. Els manifestants criden consignes reclamant la llibertat dels presos independentistes. Està previst que en les properes hores comencin els concerts a l'escenari que s'ha muntat al mig de l'AP-7.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor