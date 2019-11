El PSOE descarta unes terceres eleccions i promet un govern progressista

Congrés dels diputats 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 350 Cens total: 34.872.054 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 24.365.851 69,87% Abstencions: 10.506.203 30,13% Vots nuls: 249.499 1,02% Vots en blanc: 216.515 0,90% Partit Vots % Diputats P-LIB 1.159 0,00% 0 UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 1.064 0,00% 0 MAS 1.063 0,00% 0 ANDECHA 897 0,00% 0 PREPAL 866 0,00% 0 MDyC 814 0,00% 0 AUNACV 658 0,00% 0 PYLN 623 0,00% 0 FE de las JONS 608 0,00% 0 CAnda 515 0,00% 0 UNIÓN REGIONALISTA 514 0,00% 0 FIA 431 0,00% 0 SOLIDARIA 269 0,00% 0 centrados 237 0,00% 0 RISA 229 0,00% 0 DPL 210 0,00% 0 IZAR 144 0,00% 0 C 21 64 0,00% 0 UDT 31 0,00% 0

Catalunya 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 48 Cens total: 5.370.359 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.876.044 72,17% Abstencions: 1.494.315 27,83% Vots nuls: 20.615 0,53% Vots en blanc: 27.035 0,70% Partit Vots % Diputats

El ministre de Foment en funcions i secretari d'Organització socialista, José Luis Ábalos, ha garantit aquest dilluns un govern progressista, rebutjant de pla unes terceres eleccions. A més, ha acusat el PP i Ciutadans d'alimentar l'extrema dreta, que va ser l'opció política que més va créixer en els comicis d'aquest diumenge."Un govern progressista és un govern socialista. No dic en solitari. En principi si hem tingut eleccions és perquè no acceptem les imposicions de determinades tesi, seguirem advocant a un govern socialista", ha assenyalat Ábalos, sense aclarir si buscarà un Executiu de coalició amb Podem i assegurant que l'etiqueta progressista no se la poden col·locar altres forces.El PSOE ha guanyat les eleccions generals amb 120 escons, però ha fracassat amb la repetició electoral amb un estancament en el percentatge de vots i una pèrdua d'escons . Amb el resultat de la resta de forces polítiques, la suma, tant del bloc d'esquerres com de dretes, fa difícil una formació de govern . Tot i això, Ábalos ha afirmat que "ara toca gestionar resultats".En declaracions a RNE, Ábalos ha desestimat la possibilitat d'unes terceres eleccions davant la fragmentació llançada per les urnes. "El descarto totalment, seria un col·lapse institucional", ha assegurat sobre aquest escenari.El número 3 del PSOE ha insistit que el seu partit ha mantingut el percentatge de vot i, no obstant això, la caiguda de 47 escons de Ciutadans no ha estat aprofitada pel PP. Ábalos ha dit que els populars s'ha trobat amb 88 escons un "sostre" i ha assegurat que és la "segona derrota important" de Pablo Casado , en comparació amb els resultats històrics del partit."Els que han protagonitzat el bloqueig han tingut la pitjor part, han acabat sent devorats per l'extrema dreta i pràcticament han desaparegut", ha analitzat, en relació a Ciutadans , posant el focus en que en els territoris on ha pactat amb el PP ha perdut la seva representació."Sembla que tots els que han perdut posen l'accent en el PSOE, qualsevol d'ells ja li hagués agradat tenir els resultats del PSOE", ha recalcat el ministre de Foment.El PSOE ha repetit la victòria d'abril però baixant a 120 escons i el 28%, mentre que la segona plaça és per al PP amb el 20,82% i 88 diputats. En tercer lloc ha quedat Vox amb 52 escons i el 15,09%, mentre Unides Podem i les seves confluències van sumar 35 escons i el 12,84%. Ciutadans s'ha desplomat respecte a l'abril fins als 10 escons i només el 6,79%.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor