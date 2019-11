Rufián, sobre la pujada de Vox: «És culpa exclusiva de Sánchez»

El cap de llista d’ERC i guanyador de les eleccions espanyoles del 10-N a Catalunya , Gabriel Rufián, ha atribuït que la pujada de Vox és “culpa exclusiva” del socialista Pedro Sánchez. El republicà ha carregat contra ell, en una entrevista aquest dilluns a El món a Rac 1 , assegurant que “passarà a la història com un negligent, un irresponsable i un egòlatra” per haver-ho propiciat amb la convocatòria d’uns nous comicis.Ha lamentat el canvi experimentat per Sánchez, després que deixés la secretaria general del PSOE i la tornés a guanyar “amb el puny alçat i cantant la Internacional i carregant contra el grup Prisa”. Rufián ha garantit que “ara no podem negociar” la investidura de Sánchez, però ha admès que “cal parlar, que ens truquin” i ha afegit, “sospito que ens trobarem un Pedro Sánchez diferent al de la campanya”. Tot i així, el republicà ha dibuixat un escenari de diàleg, perquè “l’alternativa és nefasta: el feixisme” i en aquest sentit, ha recordat les paraules del líder del partit, Oriol Junqueras, “no serem responsables que el feixisme arribi a Moncloa”.Ha qualificat de “molts bons resultats”, especialment centrant-ho en l’àrea metropolitana, malgrat haver viscut, ha confessat, “la campanya més dura”. Ha celebrat els resultats de les altres dues formacions independentistes, JxCat i la CUP, amb les quals “amb matisos”, ha reconegut, hi ha hagut un missatge “uniforme i de pragmatisme”.També ha comentat, breument, la patacada de Cs als comicis espanyols , assenyalant que han “pagat” la política duta a terme en els últims anys atiant l’odi, dient que “fins i tot ha cansat la seva gent”. Així com, la fotografia amb un apoderat de Vox , a Sabadell, que ha entès "que pugui molestar" i s'ha disculpat, a la vegada, que ha fet broma dient que se'l recordarà per "les 155 monedes, els 18 mesos i la fotografia".

