La xarxa es burla de la caiguda d'Albert Rivera i Cs

Cuan més aviat millor per Catalunya i els catalans!! "BONA FEINA KARMA"@albert_Rivera pic.twitter.com/Xx69DoHjl4 — #TsunamiJosep Buxeda //★// (@josbuar) November 10, 2019

Malú tras ver el batacazo de Albert Rivera #eleccionesgenerales10N : pic.twitter.com/zM1r2I1lkq — Clara (@itsxclara) November 10, 2019

No os quejéis por ser lunes , podría ser peor , podríais ser Albert Rivera — Antonio_Delgado (@DeMeison) November 11, 2019

Y aquí tengo la lista de los que no me han votado #Rivera #eleccionesgenerales10N pic.twitter.com/rOwE1oYLrH — LeoDiCabrio (@PacoJohns3) November 10, 2019

La pèrdua de 47 diputats de Cs ha estat una de les diferents lectures que han deixat les eleccions espanyoles. De 57 cadires al Congrés a tenir-ne 10, el líder del partit, Albert Rivera, ha estat el blanc de les mofes dels usuaris a la xarxa, amb tota mena de muntatges i mems.El gos Lucas i la llamborda, elements que Rivera va fer servir durant la campanya, són alguns dels materials que han servit per fer burla i comentaris amb to irònic.També hi ha molts records a un dels moments de la nit, quan la presentadora de TV3, Lídia Heredia , va dir, durant el programa especial dels comicis, "em recorda al gos Lucas, hasta luego Lucas".

