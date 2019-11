La premsa internacional destaca l'auge de la ultradreta i que el bloqueig continua després del 10-N

La premsa internacional destaca "el sorgiment de la ultradreta" a Espanya i que "el bloqueig continua" després de les eleccions del 10-N. La britànica BBC recorda que Espanya no té un govern estable des del 2015, mentre que The Guardian atorga un resultat "espectacular" a Vox i "bastant bo" per al PSOE, mentre que destaca l'enfonsament de Ciutadans.Per la seva banda, el francès Le Monde remarca que els comicis "no semblen posar fi a la inestabilitat política" i que a Espanya l'extrema dreta era "marginal", fins ara, des del final de la dictadura franquista. El Financial Times creu que "les eleccions perpetuen el bloqueig polític", mentre que Los Angeles Times destaca que "la ultradreta guanya posicions" i la "divisió política s'amplia" a Espanya.El francès Libération diu que la ultradreta "pren força" i que el PSOE no té majoria suficient per governar. "La ultradreta esdevé la tercera força mentre que Ciutadans s'enfonsa", apunta el diari, que també constata que els comicis han "confirmat el bloqueig". Segons Libération, Vox ha tingut un "ascens impressionant".L'alemany Der Spiegel diu que Espanya està "més lluny que mai" d'un govern estable i que el resultat del PSOE ha estat "tot el contrari" al que pretenia quan va convocar les eleccions. Der Spiegel destaca que Vox es "reforça" i que, tenint en compte els resultats de les eleccions, "el conflicte amb Catalunya desestabilitza Espanya".Per la seva banda, el suís Neue Zürcher Zeitung remarca el "clar lideratge" de Vox després de les eleccions. "Espanya, amenaçada per la continuïtat del bloqueig", apunta el diari, que destaca el "gran èxit" de Vox i el "fracàs absolut" de Ciutadans.El belga Le Soir subratlla que després dels comicis el PSOE no té més possibilitats de governar que abans. Segons Le Soir, els resultats electorals mostren una gran progressió de Vox i dels partits independentistes catalans, mentre consoliden el bloqueig polític. Finalment, l'italià Corriere Della Sera diu que "Sánchez ha perdut l'aposta".

