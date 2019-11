MAPES Quin partit ha guanyat a cada municipi? I a cada comarca?

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada municipi, es desplega el seu nom, el partit més votat i el segon amb més vots, i el percentatge de vot obtingut allí per cada partit el 10-N, amb el 99,1% escrutat. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.ERC ha estat el guanyador de les eleccions espanyoles a Catalunya i també la principal força sobre el mapa, ja que s'ha imposat en quasi dos terços dels municipis. S'ha imposat a Barcelona, però també a 617 municipis, mentre que JxCat ha estat la segona candidatura que ha vençut a més municipis, un total de 241, entre els quals Girona. El PSC ha guanyat a 76, però alguns dels quals són ciutats importants, com L'Hospitalet de Llobregat, Tarragona o Badalona.Finalment, la CUP s'ha imposat en cinc (Viladamat, Farrera, la Vilella Alta, Lluçà i Palau de Santa Eulàlua), el PP a dos (Arres i Gimenells), i En Comú Podem, tan sols a Fogars de la Selva. A nivell comarcal, el botí ha estat fins i tot menys repartit, ja que ERC ha estat primera força a 30 de les 42 comarques, mentre que tant el PSC com JxCat han vençut en sis cadascuna.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom, el percentatge de vot obtingut allí per cada partit el 10-N, amb el 99,1% escrutat, i el nom del partit guanyador. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.

