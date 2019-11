Per què el PP queda lluny dels 100 escons?

Congrés dels diputats 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 350 Cens total: 34.872.054 Escrutat 99,99% Vots comptabilitzats: 24.364.196 69,87% Abstencions: 10.505.387 30,13% Vots nuls: 249.477 1,02% Vots en blanc: 216.509 0,90% Partit Vots % Diputats P-LIB 1.159 0,00% 0 UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 1.064 0,00% 0 MAS 1.063 0,00% 0 ANDECHA 897 0,00% 0 PREPAL 866 0,00% 0 MDyC 814 0,00% 0 AUNACV 658 0,00% 0 PYLN 623 0,00% 0 FE de las JONS 608 0,00% 0 CAnda 515 0,00% 0 UNIÓN REGIONALISTA 514 0,00% 0 FIA 431 0,00% 0 SOLIDARIA 269 0,00% 0 centrados 237 0,00% 0 RISA 229 0,00% 0 DPL 210 0,00% 0 IZAR 144 0,00% 0 C 21 64 0,00% 0 UDT 31 0,00% 0

El Partit Popular ha obtingut 88 escons, 22 més dels que va aconseguir en les eleccions del 28-A. Totes les enquestes apuntaven una sensible millora de la sort del nou PP de Pablo Casado i així ha estat, però els conservadors s'han situat finalment en la banda més baixa de la represa i lluny dels 100 escons que ambicionaven. Hi ha en l'imaginari del PP la xifra dels 106 escons que va obtenir Manuel Fraga el 1982, les primeres eleccions en què el PSOE va tastar la majoria absoluta. Allò va ser el punt de partida. Tot resultat per sota dels 100 és objectivament dolent pels populars.Casado pot ensenyar unes millors xifres de les que va treure a l'abril, però aquell va ser un pèssim resultat, la pèrdua de la meitat dels 137 escons que Mariano Rajoy havia detentat. Estava obligat a superar la seva pròpia marca. En els darrers mesos, el líder del PP ha suavitzat el seu discurs -en aquesta campanya ja no ha titllat de "traïdor" Pedro Sánchez-, però la seva imatge no ha estat prou presidencial, com es va veure en el debat de candidats del 4 de novembre.El líder del PP ha recuperat figures de l'entorn de Rajoy (Ana Pastor ha estat la número dos per Madrid) i ha fet esforços per aparèixer com a dirigent ben moldejat, però no acaba encara de trobar el seu lloc i ha perdut el seu pols amb un Sánchez que, situat a la Moncloa, ha anat agafant més imatge presidencial. Malgrat la seva joventut, arrossega el pes feixuc del desgast d'un PP que va governar durant la crisi i s'ha vist afectat per nombrosos casos de corrupció.Però el principal problema de Casado ha estat que ha topat amb un Vox que ha gestionat millor el malestar dels sectors més reaccionaris de la societat espanyola. Ara té una papereta complicada: entre Sánchez, el conflicte català i la competència amb Vox, haurà de saber trobar un espai propi: com recuperar votants de Vox sense perdre el centre.

