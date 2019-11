Melilla podria tenir representació al Congrés

CpM

Catalunya 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 48 Cens total: 5.370.359 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.876.044 72,17% Abstencions: 1.494.315 27,83% Vots nuls: 20.615 0,53% Vots en blanc: 27.035 0,70% Partit Vots % Diputats

Congrés dels diputats 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 350 Cens total: 34.872.054 Escrutat 99,99% Vots comptabilitzats: 24.365.255 69,87% Abstencions: 10.505.944 30,13% Vots nuls: 249.494 1,02% Vots en blanc: 216.511 0,90% Partit Vots % Diputats P-LIB 1.159 0,00% 0 UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 1.064 0,00% 0 MAS 1.063 0,00% 0 ANDECHA 897 0,00% 0 PREPAL 866 0,00% 0 MDyC 814 0,00% 0 AUNACV 658 0,00% 0 PYLN 623 0,00% 0 FE de las JONS 608 0,00% 0 CAnda 515 0,00% 0 UNIÓN REGIONALISTA 514 0,00% 0 FIA 431 0,00% 0 SOLIDARIA 269 0,00% 0 centrados 237 0,00% 0 RISA 229 0,00% 0 DPL 210 0,00% 0 IZAR 144 0,00% 0 C 21 64 0,00% 0 UDT 31 0,00% 0

La ciutat autònoma situada al nord d'Àfrica tindria representació al Congrés dels Diputats per primera vegada a la història. El líder de Coalició per Melilla (),, s'imposaria al PP i seria diputat en la pròxima legislatura.Amb un 95,17% escrutat el partit d'ja ha aconseguit sumar 8.672 vots (29,69%) mentre que el PP n'ha aconseguit 8.520 (29,17%). El partit va sorgir com una escissió del PSOE, que tenia la majoria del vot musulmà i va estar federada amb Esquerra Unida. Es va presentar per primera vegada en solitari a les eleccions espanyoles el passat 28-A sense èxit però la fragmentació de la dreta en els comicis d'aquest 10-N l'hauria afavorit per imposar-se als populars.Consulteu aquí els resultats a Catalunya:I aquí podeu veure els resultats a l'Estat:

