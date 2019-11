L'independentisme guanya en set dels deu districtes de Barcelona

Barcelona 10-N 2019 Totes les dades Cens total: 1.122.940 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 825.302 73,49% Abstencions: 297.638 26,51% Vots nuls: 3.411 0,41% Vots en blanc: 5.366 0,65% Partit Vots %

L'independentisme ha guanyat terreny a Barcelona ciutat aquest 10-N, guanyant en set dels deu districtes. El 28-A es va haver de conformar amb la victòria en cinc districtes i aquesta nit ha millorat els resultats gràcies a la victòria d'ERC a Les Corts, Sant Martí, l'Eixample, Gràcia, Sants-Montjuïc i Sant Andreu i la de Junts per Catalunya a Sarrià-Sant Gervasi.La CUP ha irromput per primera vegada en unes eleccions estatals aconseguint 57.000 vots a la capital, que li han valgut per quedar per davant del PP i Vox.Els republicans s'han mantingut com a força més votada a l'Eixample, Sants-Montjuïc i Gràcia. En canvi, han cedit el primer lloc a Sarrià-Sant Gervasi a Junts per Catalunya. La nota positiva per a ERC ha estat la capacitat de treure al PSC el primer lloc obtingut el 28-A a Sant Martí i Sant Andreu.Els socialistes, però, han estat capaços de revalidar la victòria als seus feus: Ciutat Vella, Horta-Guinardó i Nou Barris.[noiticia]190763[/noticia]La ultradreta de Vox ha millorat els seus resultats al conjunt de la ciutat i ha augmentat 2 punts el percentatge de vot obtingut a la capital, en comparació amb el 28-A, superant la barrera del 5%.Gran part d'aquesta millora s'entén donant un cop d'ull als col·legis electorals de Sarrià Sant Gervasi, on el partit d'Abascal ha obtingut el 7,93% dels vots i de Nou Barris, on n'ha aconseguit el 7,10.Vox, doncs, ha obtingut els millors resultats a la ciutat als districtes que encapçalen i tanquen, respectivament, el rànquing de zones amb més renda de la capital catalana.Als dos districtes, i a la ciutat en general, l'ascens de Vox coincideix amb la patacada de Ciutadans, que perd més de la meitat dels vots aconseguits el 28 d'abril. El partit d'Albert Rivera en va obtenir gairebé 102.000 aleshores i ara s'ha hagut de conformar amb poc més de 46.000.

