Terol Existeix irromp al Congrés amb un diputat

98% escrutado y #TeruelExiste vamos hacer historia!!!

Vamos a ser la primera Agrupación de Electores que llegue al Congreso, porque los turolenses han dicho bien bien fuerte que #YaTocaTeruel, que #YATETOCA!! #Elecciones10N #Elecciones10NL6 #Elecciones2019 pic.twitter.com/52c5keCTHu — Teruel Existe (@TeruelExiste_) November 10, 2019

Terol existeix

Després de presentar-se per primera vegada el passat 28 d'abril a les eleccions espanyoles, la plataformaaconseguit aplegar els vots suficients per aconseguir un diputat al Congrés (19.696). La plataforma aragonesa s'ha presentat amb els objectius de lluitar contra la despoblació i l'abandonament rural.La motivació dels que van iniciar aquesta opció política passa pel sentiment de frustració davant d'uns polítics que segons ells "només tenen en compte aquest territori per les campanyes electorals". La plataforma ho ha celebrat a la xarxa on s'ha reivindicat com "la primera agrupació d'electors que arriba al Congrés".El projecte va néixer l'any 1999 una campanya sota el lema "" per visibilitzar aquest territori de l'Aragó. Es defineixen com "un moviment ciutadà espontani, plural, independent i obert a totes les organitzacions socials". Reivindiquen més inversions i infraestructures que permetin frenar la despoblació a la zona.

