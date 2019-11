El PSC celebra els resultats i reafirma la seva alineació amb el PSOE

Caldà veure si els resultats electorals provoquen un gir en l’estratègia socialista, tenint en compte que per al PSC el 10-N és l’avantsala d’unes eleccions al Parlament que preveuen aviat. No en va, Iceta s’ha reivindicat com a presidenciable al llarg de tota la campanya.



En la valoració dels resultats durant la nit electoral, Iceta ja ha volgut deixar clar que l'objectiu prioritari del PSC és construir una "alternativa política" a l'independentisme.

El PSC ha aconseguit mantenir els diputats obtinguts a Catalunya en les darreres eleccions espanyoles. Els socialistes catalans tornaran a tenir dotze escons al Congrés dels diputats i, a diferència del PSOE, no empitjoren els seus resultats.A Barcelona el PSC ha perdut un diputat respecte del 28-A i n'ha obtingut vuit, una davallada que compensen amb els dos escons obtinguts a Tarragona, on en les darreres eleccions es van haver de conformar amb un. A Lleida i Girona els socialistes han mantingut el diputat obtingut el 28-A. Tot i mantenir el segon lloc, el PSC ha perdut 3 punts percentuals de vot en comparació amb el 28-A i queda a més distància que aleshores d'ERC, que revalida la victòria a Catalunya.El primer secretari del partit, Miquel Iceta, ha comparegut a la seu per celebrar els resultats i reivindicar el PSC com l'única opció possible per una "solució acordada" que permeti a Catalunya sortir del "cul de sac" on l'ha conduït l'independentisme.Tot i la pèrdua de vots, Iceta ha posat el focus en la reducció de la distància que els separava d'ERC, que ha passat dels 15 als 13 escons i ha assenyalat que l'independentisme continua sense aconseguir la majoria dels escons catalans al Congrés. Avui ERC, Junts per Catalunya i la CUP n'han sumat 23, un més que els 22 aconseguits pels republicans i els postconvergents el 28-A.Els resultats del PSC arriben després de l’enduriment de discurs contra l’independentisme. Els socialistes catalans han adoptat sense fissures l’estratègia del president espanyol en funcions, que divendres va tancar la campanya a Barcelona. "El PSC és imprescindible per aconseguir un govern progressista a Espanya", ha afirmat aquest diumenge a la nit Iceta.Un progressisme que Iceta ha reivindicat davant l'auge de Vox en aquestes eleccions. El primer secretari del PSC ha responsabilitzat el PP i Ciutadans dels bons resultats del partit de Santiago Abascal. "Espero que n'extreguin les conclusions oportunes", ha etzibat.L'alineació amb l'estratègia electoral del president espanyol en funcions ha provocat que el PSC hagi deixat arraconades les tesis plurinacionals i federalistes. De fet el PSOE va incloure la defensa d'aquest model territorial al programa després que aquest es filtrés sense fer-ne esment. Va ser necessària una trucada d'Iceta a Ferraz perquè el canvi es materialitzés.Al llarg de la campanya el PSC ha avalat l’enduriment del discurs de Sánchez en relació a Catalunya. La reforma del codi penal per tornar a castigar la convocatòria de referèndums no acordats, la implantació d’una assignatura escolar sobre valors constitucionals o la promesa de fer tornar Puigdemont a l’Estat en són només alguns exemples.El PSC també ha fet seu el discurs de “crisi de convivència” a Catalunya, condemnant la “violència” viscuda en les mobilitzacions posteriors a la sentència del judici de l’1-O i defensant que el conflicte polític és conseqüència a un enfrontament entre catalans, que el ministre d’Afers Exteriors, Josep Borrell, va arribar a qualificar d’”ètnic”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor