ERC torna a guanyar a Barcelona ciutat i amplia el marge amb el PSC

Barcelona 10-N 2019 Totes les dades Cens total: 1.122.940 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 825.302 73,49% Abstencions: 297.638 26,51% Vots nuls: 3.411 0,41% Vots en blanc: 5.366 0,65% Partit Vots %

ERC torna a ser la força guanyadora de les eleccions espanyoles a la capital. Amb el 93% escrutat els republicans obtenen el 21% dels vots i amplien el marge sobre el PSC (que no arriba al 20%) que ha tornat a quedar en segon lloc. A l'abril la distància entre uns i altres va ser de menys de 3.000 vots mentre que ara és de més de 7.000.En Comú Podem també ha mantingut el tercer lloc (15%), mentre que la patacada de Ciutadans al conjunt de l'estat espanyol no ha estat una excepció a Barcelona. El partit d'Albert Rivera, que va quedar quart el 28-A ha perdut més de 58.000 vots, quedant-se amb 43.000 suports que només li han servit per quedar per davant de Vox.La ultradreta n'ha obtingut més de 40.000, la qual cosa suposa un ascens de més de 10.000 en comparació amb l'abril.Junts per Catalunya ha mantingut uns resultats pràcticament calcats als de les darreres eleccions espanyoles, amb poc més de 94.000 vots, mentre que la CUP n'ha aconseguit més de 50.000.La irrupció dels cupaires ha permès al conjunt de l'independentisme augmentar el percentatge de vot obtingut, arribant al 38%. ERC i els postconvergents van sumar un 34% dels vots a l'abril.El PP ha experimentat una millora a la capital, obtenint el 9% dels vots i aconseguint gairebé 20.000 vots més que fa set mesos, fregant els 72.000.

