Albert Rivera posa el seu futur en mans de la militància

Ciutadans

Vox

Vox

Roldán

Catalunya 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 48 Cens total: 5.370.359 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.876.044 72,17% Abstencions: 1.494.315 27,83% Vots nuls: 20.615 0,53% Vots en blanc: 27.035 0,70% Partit Vots % Diputats

Congrés dels diputats 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 350 Cens total: 34.872.054 Escrutat 99,99% Vots comptabilitzats: 24.365.255 69,87% Abstencions: 10.505.944 30,13% Vots nuls: 249.494 1,02% Vots en blanc: 216.511 0,90% Partit Vots % Diputats P-LIB 1.159 0,00% 0 UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 1.064 0,00% 0 MAS 1.063 0,00% 0 ANDECHA 897 0,00% 0 PREPAL 866 0,00% 0 MDyC 814 0,00% 0 AUNACV 658 0,00% 0 PYLN 623 0,00% 0 FE de las JONS 608 0,00% 0 CAnda 515 0,00% 0 UNIÓN REGIONALISTA 514 0,00% 0 FIA 431 0,00% 0 SOLIDARIA 269 0,00% 0 centrados 237 0,00% 0 RISA 229 0,00% 0 DPL 210 0,00% 0 IZAR 144 0,00% 0 C 21 64 0,00% 0 UDT 31 0,00% 0

El líder de, Albert Rivera, ha estat dels últims en comparèixer. Els pèssims resultats que ha obtingut la formació taronja han fet que Rivera hagi posat el seu futur en mans dels militants. "Sense pal·liatius, sense excuses i sense donar-li voltes", així ha assumit la derrota del seu partit a les eleccions."He viscut nits electorals més felices que aquesta", ha assegurat des de la seu del partit a Madrid. En aquest sentit ha assegurat que assumeix la derrota i posa en mans dels militants el seu futur.El primer pas per fer-ho ha estat una executiva nacional extraordinària i urgent per aquest dilluns al matí, a les 10h, ha concretat i també ha explicat que té previst convocar un congrés extraordinari perquè "siguin els militants que decideixin sobre el futur del partit".Rivera també ha volgut felicitar el PSOE "com a demòcrata", ha manifestat que "els espanyols han volgut més Sánchez per aquesta legislatura però també mési menys centre-política".Des del passat mes d'abril, ha perdut 47 diputats al Congrés per sota d'ERC, Podemos-IU,i el PP. Arrimades ihan decidit anar a Madrid a seguir una nit electoral que serà recordada per la patacada històrica del partit taronja. El partit d'Albert Rivera patiria un descens de diputats al Congrés a partir dels resultats de les eleccions d'aquest 10 de novembre. La plana major del partit taronja no aconseguiria escó i quedaria fora de la cambra espanyola. José Manuel Villegas, Juan Carlos Girauta, José Maria Espejo Saavedra, Patricia Reyes, Melisa Rodríguez i altres personalitats són les afectades.Els escons se'ls quedaria en gran majoria el partit d'ultradreta Vox, amb un augment significatiu de vots i diputats arreu de l'estat espanyol. En menor repartiment se'n quedarien els populars de Pablo Casado. Inés Arrimadas, candidata de Ciutadans per Barcelona, aconseguiria mantenir el seu escó.Consulteu aquí els resultats a Catalunya:I aquí podeu veure els resultats a l'Estat:

