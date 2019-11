El nucli dur de Ciutadans queda fora del Congrés

Cs

Tengo todas las encuestas guardadas. En unos días les sacaré los colores a los mercenarios de la estadística. No olvido. Y, además, me regodearé. Mucho. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) November 4, 2019

Catalunya 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 48 Cens total: 5.375.013 Escrutat 90,26% Vots comptabilitzats: 3.500.109 72,15% Abstencions: 1.351.350 27,85% Vots nuls: 18.701 0,53% Vots en blanc: 24.502 0,70% Partit Vots % Diputats

Congrés dels diputats 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 350 Cens total: 34.882.149 Escrutat 91,23% Vots comptabilitzats: 22.259.361 69,95% Abstencions: 9.563.685 30,05% Vots nuls: 228.997 1,03% Vots en blanc: 198.499 0,90% Partit Vots % Diputats P-LIB 1.101 0,00% 0 AHORA CANARIAS 1.095 0,00% 0 PDSJE 1.077 0,00% 0 MAS 1.041 0,00% 0 UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 999 0,00% 0 ANDECHA 869 0,00% 0 PREPAL 848 0,00% 0 MDyC 752 0,00% 0 AUNACV 631 0,00% 0 PYLN 615 0,00% 0 FE de las JONS 587 0,00% 0 UNIÓN REGIONALISTA 504 0,00% 0 CAnda 487 0,00% 0 FIA 422 0,00% 0 SOLIDARIA 268 0,00% 0 IZAR 265 0,00% 0 centrados 228 0,00% 0 RISA 219 0,00% 0 DPL 200 0,00% 0 C 21 60 0,00% 0 UDT 31 0,00% 0

Patacada electoral històrica per a Ciutadans. El partit d'Albert Rivera patiria un descens de diputats al Congrés a partir dels resultats de les eleccions d'aquest 10 de novembre. La plana major del partit taronja no aconseguiria escó i quedaria fora de la cambra espanyola. José Manuel Villegas, Juan Carlos Girauta, José Maria Espejo Saavedra, Patricia Reyes, Melisa Rodríguez i altres personalitats són les afectades.Els escons se'ls quedaria en gran majoria el partit d'ultradreta Vox, amb un augment significatiu de vots i diputats arreu de l'estat espanyol. En menor repartiment se'n quedarien els populars de Pablo Casado. Inés Arrimadas, candidata de Ciutadans per Barcelona, aconseguiria mantenir el seu escó.Es compleixen les enquestes que preveien una davallada des'ha quedat sense l'escó a Toledo. Fa uns dies el del partit taronja assegurava en el seu compte de Twitter quetenia totes les enquestes guardades" i que "en unsConsulteu aquí els resultats de l'escrutini en temps real a Catalunya:I aquí podeu veure els resultats a l'Estat:

