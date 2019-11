Per què la CUP ha irromput al Congrés?

Catalunya 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 48 Cens total: 5.370.359 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.876.044 72,17% Abstencions: 1.494.315 27,83% Vots nuls: 20.615 0,53% Vots en blanc: 27.035 0,70% Partit Vots % Diputats

Congrés dels diputats 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 350 Cens total: 34.872.054 Escrutat 99,99% Vots comptabilitzats: 24.365.255 69,87% Abstencions: 10.505.944 30,13% Vots nuls: 249.494 1,02% Vots en blanc: 216.511 0,90% Partit Vots % Diputats P-LIB 1.159 0,00% 0 UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 1.064 0,00% 0 MAS 1.063 0,00% 0 ANDECHA 897 0,00% 0 PREPAL 866 0,00% 0 MDyC 814 0,00% 0 AUNACV 658 0,00% 0 PYLN 623 0,00% 0 FE de las JONS 608 0,00% 0 CAnda 515 0,00% 0 UNIÓN REGIONALISTA 514 0,00% 0 FIA 431 0,00% 0 SOLIDARIA 269 0,00% 0 centrados 237 0,00% 0 RISA 229 0,00% 0 DPL 210 0,00% 0 IZAR 144 0,00% 0 C 21 64 0,00% 0 UDT 31 0,00% 0

La CUP ha aconseguit treure rèdit del descontent de part dels votants independentistes amb el rumb del procés. La formació anticapitalista, que es presentava per primer cop a les eleccions espanyoles, ha obtingut dos escons per Barcelona, que coincideixen amb la davallada d'Esquerra Republicana.En el resultat de la candidatura encapçalada per Mireia Vehí ha pesat la mateixa raó que va motivar el partit a fer un pas endavant i concórrer als comicis: un context polític marcat per la sentència del procés, que va condemnar els líders polítics i socials de l'independentisme. En aquest escenari, els cupaires han defensat en campanya que anaven al Congrés dels Diputats a bloquejar la governabilitat de l'Estat fins que no es reconegui el dret a l'autodeterminació.Les protestes contra el veredicte del Suprem, que han inclòs una vaga general amb ampli seguiment i accions inèdites com ara una mobilització a l'aeroport, han impulsat també el vot a una formació lligada a les organitzacions més combatives de l'independentisme. Conscients del combustible que representen les mobilitzacions i les detencions d'activistes, els candidats cupaires han reivindicat als mítings la llibertat de tots els empresonats i el dret a la protesta.Un altre factor que ha pesat en la irrupció al Congrés de la CUP és el desencís d'un sector dels votants d'ERC i de JxCat per l'abandonament de la unilateralitat. Segons el repartiment d'escons resultant de l'escrutini, el partit independentista més penalitzat ha estat ERC, un dels principals destinataris dels atacs dels anticapitalistes en campanya. De fet, al debat electoral de TV3 un dels moments de més alt voltatge va ser un enfrontament entre Vehí i el cap de llista republicà, Gabriel Rufián JxCat s'ha demostrat un rival més dur per als cupaires, amb una llista farcida de candidats independents i fins i tot amb perfils propers als de la formació anticapitalista com el de Roger Español, candidat al Senat. En campanya, la CUP ha carregat amb duresa contra els postconvergents per les càrregues policials a les protestes per la sentència, que li han servit per rebutjar les peticions d'unitat dels postconvergentsEls cupaires també es van adreçar als votants dels comuns més escorats cap a l'esquerra, amb un programa que incloïa les nacionalitzacions d'empreses energètiques o l'abolició de la monarquia, entre d'altres qüestions. Tanmateix, el partit lila ha resistit posicions respecte a les eleccions del 18-A i no ha cedit electors.La mala notícia de la nit electoral per a la CUP és haver-se quedat sense l'escó per Girona, una zona on la formació compta amb múscul municipalista i on va obtenir un gran nombre de regidors a les eleccions, escalant fins a la segona posició al ple de la capital de la demarcació.Consulteu aquí els resultats de l'escrutini en temps real a Catalunya:I aquí podeu veure els resultats a l'Estat:

