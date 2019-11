Per què Vox és tercera força a Espanya?

Congrés dels diputats 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 350 Cens total: 34.872.054 Escrutat 99,99% Vots comptabilitzats: 24.365.255 69,87% Abstencions: 10.505.944 30,13% Vots nuls: 249.494 1,02% Vots en blanc: 216.511 0,90% Partit Vots % Diputats P-LIB 1.159 0,00% 0 UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 1.064 0,00% 0 MAS 1.063 0,00% 0 ANDECHA 897 0,00% 0 PREPAL 866 0,00% 0 MDyC 814 0,00% 0 AUNACV 658 0,00% 0 PYLN 623 0,00% 0 FE de las JONS 608 0,00% 0 CAnda 515 0,00% 0 UNIÓN REGIONALISTA 514 0,00% 0 FIA 431 0,00% 0 SOLIDARIA 269 0,00% 0 centrados 237 0,00% 0 RISA 229 0,00% 0 DPL 210 0,00% 0 IZAR 144 0,00% 0 C 21 64 0,00% 0 UDT 31 0,00% 0

Santiago Abascal ha aconseguit el que no va poder acaronar el 28-A. Vox és tercera força a l'estat espanyol i aquest factor condicionarà i molt el futur polític. El partit ultra ha sabut capitalitzar el gruix del vot de protesta per la dreta. Ho ha fet gràcies a l'erosió de Ciutadans, que ha delatat una conducta erràtica els darrers temps. Abascal ha guanyat la seva partida personal amb Rivera i ha fet un paper més eficaç en l'únic debat entre els candidats a la Moncloa.Els missatges de Vox sobre Catalunya i sobre la immigració no han estat contestats de manera contundent pels seus rivals i això ha permès que Abascal hagi anat colant el seu discurs. En aquesta campanya, Abascal s'ha resituat, acostant-se al corrent majoritari -i més exitós- del populisme de dretes europeu. Ras i curt: s'ha apropat a Matteo Salvini, el cabdill de la dreta extrema italiana, amb qui es va reunir a Roma el mes passat, i ha assajat un discurs més "social", bandejant aspectes del seu programa més propers al PP (com un programa econòmic basat en la reducció d'impostos com els de successions i patrimoni) i apuntant cap a bosses de vot més "populars".Abascal ha repetit en aquesta campanya els atacs contra "l'oligarquia política i econòmica" i ha convertit en tema central la immigració i el suposat tracte de favor que reben els immigrants il·legals enfront els ciutadans espanyols pel que fa a ajudes públiques. Però, sobretot, ha sabut capitalitzar el malestar acumulat en amplis sectors per una provisionalitat que comença a cansar. El tacticisme de la classe política es va plasmar en el debat d'investidura del juliol i s'ha concretat en una repetició electoral forçada pels interessos de mirada curta de Pedro Sánchez.Els incidents produïts a Catalunya després de la sentència de l'1-O, convenientment magnificats per la premsa madrilenya, han acabat de donar l'empenta a un Vox que ha sabut encarnar el rostre més agre i ressentit de la societat espanyola. Per primer cop des de la fi del franquisme, una formació d'extrema dreta ocuparà una posició rellevant al Congrés. Més feina per la marca Espanya.

