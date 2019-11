Resultat històric de l'independentisme a les eleccions espanyoles

Catalunya 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 48 Cens total: 5.370.359 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.876.044 72,17% Abstencions: 1.494.315 27,83% Vots nuls: 20.615 0,53% Vots en blanc: 27.035 0,70% Partit Vots % Diputats

Congrés dels diputats 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 350 Cens total: 34.872.054 Escrutat 99,99% Vots comptabilitzats: 24.365.255 69,87% Abstencions: 10.505.944 30,13% Vots nuls: 249.494 1,02% Vots en blanc: 216.511 0,90% Partit Vots % Diputats P-LIB 1.159 0,00% 0 UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 1.064 0,00% 0 MAS 1.063 0,00% 0 ANDECHA 897 0,00% 0 PREPAL 866 0,00% 0 MDyC 814 0,00% 0 AUNACV 658 0,00% 0 PYLN 623 0,00% 0 FE de las JONS 608 0,00% 0 CAnda 515 0,00% 0 UNIÓN REGIONALISTA 514 0,00% 0 FIA 431 0,00% 0 SOLIDARIA 269 0,00% 0 centrados 237 0,00% 0 RISA 229 0,00% 0 DPL 210 0,00% 0 IZAR 144 0,00% 0 C 21 64 0,00% 0 UDT 31 0,00% 0

Amb un 98% escrutat, l'independentisme ha obtingut el millor resultat de la seva història en unes eleccions espanyoles amb 23 dels 48 diputats que es juguen a Catalunya. ERC torna a guanyar les eleccions amb 13 escons, dos menys que el 28-A; JxCat en guanya un i ha arribat als vuit, i la CUP ha irromput al Congrés amb dos diputats. Aquests resultats deixen els partits independentistes a les portes de la majoria absoluta i lluny encara del 50% dels vots que els pronosticaven algunes enquestes.El PSC, per la seva banda, ha repetit els resultats i es manté com a segona força amb 12 escons. En Comú Podem n'ha aconseguit set i resisteix també els mals pronòstics. El tripartit de dretes ha perdut un escó respecte les últimes eleccions i només n'obtindria sis del total de 48. La causa? La patacada històrica de Ciutadans que es converteix en l'última força a Catalunya amb dos diputats, els mateixos que PP i Vox, que en creixen un cadascun.Consulteu aquí els resultats de l'escrutini en temps real a Catalunya:I aquí podeu veure els resultats a l'Estat:Les dades de les dues del migdia han deixat una participació tres punt més baixa que la del 28-A a a mateixa hora. La participació ha baixat més en els municipis independentistes durant el matí. A les sis de la tarda, les dades de participació també han confirmat la caiguda respecte les últimes eleccions, en concret quatre punts menys , però a diferència d'hores abans els municipis més independentistes han deixat de ser també els llocs on més creixia l'abstenció. Els caps de llista dels principals partits catalans han votat al matí als respectius col·legis electorals. Com és habitual, tots ells han fet crides a la participació en breus atencions als periodistes que els esperaven. L'única que no ha votat a Catalunya ha estat la número u del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que ho ha fet per correu i s'ha desplaçat a Girona per donar suport al candidat popular al territori.Tot plegat en una jornada tranquil·la i sense incidents, més enllà d'un detingut al Poblenou del Delta per entrar en un col·legi electoral amb una pistola carregada i una navalla. Això, però, no ha impedit que les eleccions hagin transcorregut sense cap problema malgrat els rumors que aquests últims dies publicaven alguns mitjans, que asseguraven que els CDR tenien previst bloquejar la votació.

