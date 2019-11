Victòria insuficient per al PSOE i Vox es dispara

Congrés dels diputats 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 350 Cens total: 34.882.149 Escrutat 91,23% Vots comptabilitzats: 22.259.361 69,95% Abstencions: 9.563.685 30,05% Vots nuls: 228.997 1,03% Vots en blanc: 198.499 0,90% Partit Vots % Diputats P-LIB 1.101 0,00% 0 AHORA CANARIAS 1.095 0,00% 0 PDSJE 1.077 0,00% 0 MAS 1.041 0,00% 0 UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 999 0,00% 0 ANDECHA 869 0,00% 0 PREPAL 848 0,00% 0 MDyC 752 0,00% 0 AUNACV 631 0,00% 0 PYLN 615 0,00% 0 FE de las JONS 587 0,00% 0 UNIÓN REGIONALISTA 504 0,00% 0 CAnda 487 0,00% 0 FIA 422 0,00% 0 SOLIDARIA 268 0,00% 0 IZAR 265 0,00% 0 centrados 228 0,00% 0 RISA 219 0,00% 0 DPL 200 0,00% 0 C 21 60 0,00% 0 UDT 31 0,00% 0

Victòria insuficient per a Pedro Sánchez en la repetició de les eleccions espanyoles, i una ultradreta disparada. Amb el 87% escrutat, el PSOE obtindria 121 diputats, un menys que els 123 que va aconseguir el 28-A. En segon lloc quedaria el PP, amb 86 diputats i un notable increment respecte als 66 de fa sis mesos. I també considerable és el salt de Vox, que ocuparia la tercera posició amb 53 escons, més que doblant els 24 del 28-A.Entre els partit d'àmbit estatal, hi seguirien Unides Podem i els seus aliats dels comuns a Catalunya i de les marees a Galícia, amb un total de 35, retrocedint lleugerament respecte als 42 del 28-A, mentre que Cs s'estavella amb només 10 representants, molt per darrere dels 57 dels darrers comicis. ERC superaria, de fet, la formació taronja, amb 13 i sent primera força a Catalunya , seguida de JxCat, amb 8, i el PNB, amb 7. Bildu obtindria 5 escons i la CUP, 2. Íñigo Errejón obté dos escons per a Més País, als quals s'hi hauria de sumar el de Més Compromís.Aquests primers resultats dibuixen un panorama incert al Congrés, amb una aritmètica parlamentària que dificulta les aliances per formar govern, com a mínim, com va ocórrer el 28-A.La participació a les eleccions ha caigut gairebé quatre punts a tot l'Estat, amb les dades de les sis de la tarda, i s'ha situat en un 56,86%, quan fa només sis mesos, el 28-A, va ser del 60,74% a la mateixa hora.A Catalunya, la caiguda ha estat encara més acusada: s'ha situat en el 59,88% a Catalunya, el que significa una caiguda de 4,32 punts respecte al 28-A, en què la mobilització de votants va batre rècords, arribant al 64,20%.

