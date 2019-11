Talarn és el municipi català on més creix la participació

La participació ha caigut, de mitjana, quatre punts i mig a Catalunya , respecte els comicis de l'abril i segons les dades de les 18h. Tot i això, en 110 municipis havia crescut i on més ho havia fet a mitja tarda era a Talarn (Pallars Jussà), on hi ha l'Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de l'exèrcit espanyol i on Vox va obtenir els seus millors resultats als anteriors comicis. Allí, la participació s'havia incrementat en 17,5 punts, fins al 58,1%.El segon municipi on més ha crescut la participació és la Vilella Alta (Priorat), de tendència molt diferent, ja que el seu alcalde és de la CUP, com tots els regidors del seu consistori. En aquest cas, la participació ha augmentat en 10,7 punts -previsiblement per la participació dels anticapitalistes-, per davant d'Abella de la Conca (Pallars Jussà), on és ara 9,7 punts superior, o Tiurana (Noguera), on és 9 punts superior.Per contra, on hauria caigut més la participació és a Estamariu (Alt Urgell), on és 21,7 punts inferior que a l'abril, així com a Àger (Noguera) és 19,5 punts més baixa, o Castell de l'Areny (Berguedà), amb 18,1 punts menys. En tot cas, no sembla que hi hagi una relació clara entre independentisme i variació de la participació , en les dades de les 18h, per bé que el primer avançament sí que assenyalava que els municipis més independentistes haurien trigat a anar a les urnes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor