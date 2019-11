Vox guanya a Múrcia i Ceuta

Comunitat Foral de Navarra 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 10 Cens total: 1.028.480 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 719.842 69,99% Abstencions: 308.638 30,01% Vots nuls: 7.388 1,03% Vots en blanc: 5.230 0,73% Partit Vots % Diputats

Ceuta 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 1 Cens total: 59.850 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 33.614 56,16% Abstencions: 26.236 43,84% Vots nuls: 349 1,04% Vots en blanc: 322 0,97% Partit Vots % Diputats

Vox, la gran revelació de les eleccions espanyoles d'aquest diumenge, ha més que doblat el resultat del 28-A i s'ha disparat fins als 52 escons a tot l'Estat. Però el seu espectacular resultat té dos punts on encara és més cridaner: Múrcia i Ceuta, on ha estat la llista més votada.A Múrcia, la formació ultradretana ha obtingut tres diputats dels 10 escons en disputa. Els mateixos que el PP i que el PSOE, però amb més percentatge de vot: 27, 96% per als d'Abascal, 26,43% per als populars, i 24,83% per als socialistes.A la ciutat de Ceuta, la victòria ultradretana ha estat molt més clara: Vox ha obtingut l'únic escó en joc, amb un 34,69%, per davant del PSOE (31,74%) i el PP (22,33%).El líder estatal del partit, Santiago Abascal, ha celebrat especialment les victòries a Múrcia i Ceuta en la seva compareixença per valorar els resultats electorals, en què ha estat obsequiat amb crits d'"A por ellos" per part dels simpatitzants del partit.La participació a les eleccions ha caigut gairebé quatre punts a tot l'Estat, amb les dades de les sis de la tarda, i s'ha situat en un 56,86%, quan fa només sis mesos, el 28-A, va ser del 60,74% a la mateixa hora.

