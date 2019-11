Victòria insuficient per al PSOE i Vox es dispara en l'enquesta de les televisions

Congrés dels diputats 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 350 Cens total: 34.882.149 Escrutat 91,23% Vots comptabilitzats: 22.259.361 69,95% Abstencions: 9.563.685 30,05% Vots nuls: 228.997 1,03% Vots en blanc: 198.499 0,90% Partit Vots % Diputats P-LIB 1.101 0,00% 0 AHORA CANARIAS 1.095 0,00% 0 PDSJE 1.077 0,00% 0 MAS 1.041 0,00% 0 UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 999 0,00% 0 ANDECHA 869 0,00% 0 PREPAL 848 0,00% 0 MDyC 752 0,00% 0 AUNACV 631 0,00% 0 PYLN 615 0,00% 0 FE de las JONS 587 0,00% 0 UNIÓN REGIONALISTA 504 0,00% 0 CAnda 487 0,00% 0 FIA 422 0,00% 0 SOLIDARIA 268 0,00% 0 IZAR 265 0,00% 0 centrados 228 0,00% 0 RISA 219 0,00% 0 DPL 200 0,00% 0 C 21 60 0,00% 0 UDT 31 0,00% 0

Victòria insuficient per a Pedro Sánchez en la repetició de les eleccions espanyoles, i una ultradreta disparada, segons les dades de l'enquesta de GAD3, encarregada per TVE i les televisions autonòmiques, que s'ha fet pública al tancament dels col·legis electorals.Segons aquestes dades, el PSOE obtindria entre 114 i 119 diputats, retrocedint respecte als 123 que va obtenir el 28-A. En segon lloc quedaria el PP, amb 85-90 diputats i un notable increment respecte als 66 de fa sis mesos. I encara més considerable és el salt de Vox, que ocuparia la tercera posició amb 56-59 escons, fent un salt considerable respecte als 24 del 28-A.Hi seguirien Unides Podem, amb 30-34, en la línia dels 33 del 28-A, i Cs, que amb 14-15 fa un gran retrocés respecte als 57 dels darrers comicis. Molt a prop de la formació taronja se situaria ERC, amb 13-14 i la primera posició a Catalunya , seguida de JxCat i el PNB, totes dues formacions amb 6-7 escons, i la CUP i Bildu, amb 3-4 cadascun.Els resultats del sondeig dibuixen un panorama incert al Congrés, amb una aritmètica parlamentària que dificulta les aliances per formar govern, com a mínim, com va ocórrer el 28-A.L'enquesta, com ja va succeir el 28-A, i a diferència del que era tradicional fins aleshores en les eleccions espanyoles, no ha estat enterament realitzada a peu d'urna. Es tracta d'un estudi realitzat en diverses onades des del passat 25 d'octubre i fins a aquest mateix diumenge electoral.La participació a les eleccions ha caigut gairebé quatre punts a tot l'Estat, amb les dades de les sis de la tarda, i s'ha situat en un 56,86%, quan fa només sis mesos, el 28-A, va ser del 60,74% a la mateixa hora.A Catalunya, la caiguda ha estat encara més acusada: s'ha situat en el 59,88% a Catalunya, el que significa una caiguda de 4,32 punts respecte al 28-A, en què la mobilització de votants va batre rècords, arribant al 64,20%.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor