Arrimadas prioritza Madrid i no seguirà la nit electoral des de Barcelona

La número u de Ciutadans al Congrés per Barcelona, Inés Arrimadas, no farà el seguiment de la nit electoral des de la capital de Catalunya. La número dos de Ciutadans a nivell espanyol i membre del comitè executiu del partit seguirà els resultats al costat d'Albert Rivera a la seu de la formació de Madrid, segons han explicat fonts del partit.A Catalunya tot el protagonisme serà per a Carlos Carrizosa, el president de Cs al Parlament. A les set de la tarda encara no havia transcendit si la portaveu al Parlament de Catalunya, Lorena Roldán, passaria la nit electoral a Barcelona o a Madrid.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor