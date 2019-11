PSOE i PP haurien de pactar al Senat per aplicar el 155

Com al Congrés, ERC ha guanyat les eleccions de Catalunya al Senat. Els republicans han obtingut 11 senadors, molt per davant de Junts per Catalunya, que n'ha aconseguit tres, i el PSC, que tanca la representació dels partits catalans a la cambra alta estatal amb dos senadors. A la circumscripció de Barcelona, ERC ha aconseguit tres senadors, Mirella Cortés, Ana María Surra i Robert Masih, mentre que el PSC ha obtingut el quart en joc, Manuel Cruz, fins ara president de la cambra. El candidat de JxCat, Roger Español, ha quedat fora del Senat. A Girona, ERC i JxCat han empatat a dos senadors cadascun, Jordi Martí i Elisenda Pérez en el cas dels republicans i Josep Maria Matamala i Josep Maria Cervera en el de Junts.

Catalunya 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 48 Cens total: 5.370.359 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.876.044 72,17% Abstencions: 1.494.315 27,83% Vots nuls: 20.615 0,53% Vots en blanc: 27.035 0,70% Partit Vots % Diputats

Congrés dels diputats 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 350 Cens total: 34.872.054 Escrutat 99,99% Vots comptabilitzats: 24.365.255 69,87% Abstencions: 10.505.944 30,13% Vots nuls: 249.494 1,02% Vots en blanc: 216.511 0,90% Partit Vots % Diputats P-LIB 1.159 0,00% 0 UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 1.064 0,00% 0 MAS 1.063 0,00% 0 ANDECHA 897 0,00% 0 PREPAL 866 0,00% 0 MDyC 814 0,00% 0 AUNACV 658 0,00% 0 PYLN 623 0,00% 0 FE de las JONS 608 0,00% 0 CAnda 515 0,00% 0 UNIÓN REGIONALISTA 514 0,00% 0 FIA 431 0,00% 0 SOLIDARIA 269 0,00% 0 centrados 237 0,00% 0 RISA 229 0,00% 0 DPL 210 0,00% 0 IZAR 144 0,00% 0 C 21 64 0,00% 0 UDT 31 0,00% 0

El PSOE i el PP haurien de pactar al Senat per aplicar el 155. Amb el 90% escrutat, els socialistes perden la majoria absoluta que van aconseguir el 28-A i es queden amb 94, lluny dels 123 senadors que van aconseguir a les últimes eleccions. Sumats als senadors de designació autonòmica, el PSOE continua lluny dels 133 escons que conformen la majoria absoluta a la cambra alta i, per tant, haurà de pactar si vol suspendre l'autogovern de Catalunya. El PP es manté com a segona força i creix fins als 80, als quals es poden sumar els tres senadors de Navarra Suma, la coalició de PP, Ciutadans i Unió del Poble Navarrès. Podeu seguir l'escrutini en directe aquí. Pel que fa a la circumscripció de Lleida, també s'hi ha imposat ERC, que enviarà a la cambra alta espanyola Sara Bailac, Miquel Camina i Xavier Castellana. Els quatre senadors lleidatans es completaran amb Maria Teresa Rivero, de Junts per Catalunya. Finalment, a la circumscripció de Tarragona els quatre senadors són Miquel Aubà, Laura Castel i Josep Rufà, d'ERC, i Santiago José Castellà, del PSC.El Senat té la clau per permetre l'aplicació de l'article 155. El primer pas l'ha de fer, però, el govern espanyol i és després quan el ple de la cambra alta espanyola n'aprova l'activació del mecanisme si hi ha una majoria absoluta a favor. L'any 2017, quan es va intervenir l'autogovern català just després de la declaració d'independència, el PP tenia majoria absoluta i el govern de Mariano Rajoy no va tenir problemes per tirar-lo endavant. A les eleccions del 28-A, l'equilibri de forces va canviar i el PSOE va aconseguir la majoria absoluta al Senat amb 123 senadors, seguit de PP amb 54.Resultats Catalunya:Resultats Espanya:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor