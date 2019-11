En Comú Podem salva els mobles i conserva els escons

EN DIRECTE Ada Colau, Jaume Asens, Jéssica Albiach i Joan Mena segueixen junts la jornada electoral del #10N. L'enquesta de TV3 augura 5-7 escons a Catalunya per a En Comú Podemhttps://t.co/pMYZsjtGSf pic.twitter.com/5HBnJL2yFb — NacióDigital (@naciodigital) November 10, 2019

Pocs minuts després de conèixer els resultats del sondeig, Jaume Asens i Aina Vidal s'han adreçat als mitjans de comunicació però sense fer cap valoració, al·legant que tot el que no eren resultats oficials "era especulació":



EN DIRECTE Jaume Asens, sobre el sondeig de TV3: "Tenim sensacions molt contradictòries, ja que les enquestes han anat canviant, però fins que no tinguem dades de les urnes no podem valorar"; informa @SergiGarcia_9 https://t.co/pMYZsjtGSf #10N pic.twitter.com/Ay2F73XgZr — NacióDigital (@naciodigital) November 10, 2019



Catalunya 10-N 2019 Totes les dades Diputats a escollir: 48 Cens total: 5.370.359 Escrutat 99,97% Vots comptabilitzats: 3.874.632 72,17% Abstencions: 1.493.912 27,83% Vots nuls: 20.605 0,53% Vots en blanc: 27.023 0,70% Partit Vots % Diputats

En Comú Podem ha conservat els set escons que van obtenir a les passades eleccions, on la llista encapçalada per Jaume Asens va aconseguir 614.738 vots repartits a les quatre demarcacions catalanes (6 escons a Barcelona i un a Tarragona). La llista ha estat la tercera més votada, però la quarta en escons, immediatament per darrere de JxCat, que n'ha tret 8.La representació dels comuns per part de Catalunya es manté, però queda lluny dels 12 diputats que la formació va aconseguir a les eleccions del 2015 i del 2016, quan van sumar més del 24% dels vots. Concretament, en aquelles dues ocasions, l'esquerra alternativa va sumar nou escons a Barcelona i un a Tarragona, un a Girona i un a Lleida. Els comuns van aconseguir 848.526 vots l'any 2016 i 927.940 vots l'any 2015.Els candidats d'En Comú Podem han seguit la nit electoral a la seu del Carrer Marina en companyia de l'Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau:A dos quarts d'onze de la nit, amb el 95 per cent escrutat, els candidats han comparegut davant dels mitjans per fer la primera valoració dels resultats electorals, encapçalats per Ada Colau. L'Alcaldessa ha afirmat que "la gent progressista no pot estar contenta amb els resultats" i que "s'ha obert un nou episodi després que l'esquerra fos capaç de fer fora el Partit Popular corrupte del poder".Jaume Asens, cap de llista dels comuns per Barcelona s'ha mostrat satisfet amb els resultats obtinguts a Catalunya pel seu partit: "Hem aconseguit mantenir els set escons, i tal com es mostraven les enquestes, hem d'estar contents". Per altra banda, Asens ha explicat que no poden estar contents pels resultats en general i que tot i demostrar-se la bona salut de l'espai progressista a Catalunya, ara toca fer un pas endavant a l'Estat espanyol, i això depèn d'amb qui vulgui pactar Sànchez

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor