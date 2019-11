El Tsunami Democràtic talla la frontera a la Jonquera

Cues quilomètriques a la Jonquera. Foto: Adrià Costa

Centenars de persones tallen la frontera a la Jonquera des d'aquest dilluns a primera hora del matí. Així ha començat l'anunciada acció "més ambiciosa" del Tsunami Democràtic, que s'ha d'allargar tres dies. El moviment fa una crida a una mobilització massiva i anima la gent a desplaçar-s'hi per reforçar el tall i bloquejar per complet el punt estratègic, vital per a l'Estat pel que fa a les exportacions i importacions de mercaderies."O l'Estat entén que sit and talk és la via democràtica per a la resolució del conflicte o el seu aïllament serà cada cop més gran", ha dit el moviment a través d'un comunicat. En la missiva, argumenten que han decidit canviar "el cos pel vehicle" per protegir-se de les càrregues policials tot al·legant que durant les protestes dels taxistes no es va produir "cap conseqüència penal ni administrativa".L'acció ha començat cap a les 9 del matí i ha comptat amb la col·laboració d'algunes "armilles grogues". Inicialment s'ha tallat l'AP-7 en sentit sud i s'ha deixat un carril obert en direcció França, però la circulació ha quedat finalment totalment interrompuda, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.Es registren almenys 20 quilòmetres de cua a La Jonquera pel tall de Tsunami Democràtic a la frontera amb França, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El servei francès d'autopistes informa, a més, que hi ha 14 quilòmetres més a la Catalunya del Nord a l'altura de la sortida de Perpinyà Sud de l'A-9. Aquest és el punt on obliguen els vehicles a desviar-se perquè l'entrada a Espanya és "impossible", apunten des de la seva pàgina web. Els Mossos d'Esquadra, per la seva part, bloquegen l'AP-7 a La Jonquera per evitar que més persones i vehicles accedeixin al punt fronterer.Tsunami ha muntat un gran escenari a la part nord-catalana, a pocs metres del cartell que dona la benvinguda a Espanya. Està orientat cap a Catalunya i ocupa tres carrils de l'autopista. Segons el moviment, ja hi ha un miler de cotxes tallant la frontera.El Tsunami ja va anunciar aquest divendres que l'acció que comença avui i es preveu que s'allargui 72 hores -fins dimecres- pretén ser "un 11-S de tres dies" . La convocatòria s'ha difós pels canals habituals i també, per primera vegada, a través de l'aplicació mòbil, que es va estrenar durant la jornada de reflexió El Tsunami demana que tots els que es mobilitzin ho facin amb roba d'abric, bateries externes pel mòbil, queviures, sac de dormir i tenda de campanya.190187

