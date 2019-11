La participació remunta als municipis més independentistes

La participació ha caigut quatre punts i mig a Catalunya, a les 18h , respecte les eleccions de l'abril. Una disminució que ha tendit a convergir durant la tarda entre els municipis més independentistes i els que menys. Segons el primer recompte de les 14h, aquelles localitats on ERC, JxCat i Front Republicà havien obtingut millors resultats en els anteriors comicis havien augmentat més l'abstenció que les més unionistes . Quatre hores més tard, però, no hi ha una correlació clara entre els resultats de l'abril, per blocs, i la variació de la participació.Si bé és cert que en els municipis en què l'independentisme va obtenir menys de la meitat dels vots a l'abril ha estat on la participació ara ha baixat menys -un 4,4%-, aquesta disminució no s'incrementa de forma lineal en relació a com major va ser el vot independentista dels anteriors comicis. La variació interna entre municipis amb un vot similar a l'independentisme, de fet, és molt elevada i els intervals de confiança són tan amplis que no permeten identificar un patró en aquest sentit. En altres paraules: hi ha municipis independentistes on la participació ha crescut i d'altres on s'ha reduït molt, cosa que no permet inferir una tendència global.A banda, més enllà de la participació a nivell local, els resultats són massa ajustats com per saber si els que s'han abstingut a cada lloc aquest cop són votants independentistes o unionistes, cosa que dificulta encara més treure conclusions a aquestes alçades. Podria ser, per exemple, que el votant unionista crític amb la sentència dels municipis independentistes hagi preferit abstenir-se i no anar a les urnes, en lloc de canviar de partit i fer confiança a alguna de les candidatures republicanes.Malgrat que pot estranyar que quasi tots els percentatges dels blocs anteriors siguin superiors a la mitjana catalana de quatre punts i mig de caiguda de la participació, això es deu a que la mitjana és exacta per cadascun dels municipis, sense ponderar per població. I és precisament en municipis grans on l'abstenció s'ha intensificat menys, cosa que provoca que, a l'hora de fer la mitjana, el pes de les seves urnes no tingui tanta incidència com quan es fa el càlcul a nivell català entre el total de votants. Les dades per municipis es poden consultar en el web del ministeri de l'Interior Com s'ha comentat anteriorment, la situació era diferent a les 14h. Llavors, hi havia una equivalència força clara entre nivell de vot independentista i augment de la participació. Una correlació que, al llarg de les hores, s'hauria anat desdibuixant.

