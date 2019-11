Álvarez de Toledo insulta un regidor de la CUP de Girona

Sí, voy rodeada de policías por culpa de gentuza como usted. https://t.co/I7PMnhQaL8 — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 10, 2019

A parte de tener Twitter, soy concejal de @GuanyemGirona, primera fuerza de la oposición en Girona, y militante activo por los derechos humanos, sociales y políticos. Un placer, compas 😉 — lluc salellas i vilar (@llsalellasvilar) November 10, 2019

- @laSextaTV llama “tuitero” al portavoz en el ayuntamiento de Gerona de @GuanyemGirona, un cóctel de los Comunes y la CUP.



Su hermano, otra joya, defendió como abogado a los acusados por la quema de fotos del Rey y el cerco al Parlamento de Cataluña. https://t.co/rWtBhvbfvW — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 10, 2019

El 'rifirrafe' ya ocurrido entre Álvarez de Toledo y Salellas i Vilar, portavoz de Guanyem en el Ayuntamiento de Girona. En un primer momento se ha omitido el cargo del segundo. Un error ya subsanado y por el que pedimos disculpas. #Elecciones10NL6 ➡ https://t.co/5E7uRHKFRv — laSexta (@laSextaTV) November 10, 2019

La candidata del Partit Popular per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha insultat el regidor de la CUP - Guanyem Girona, Lluc Salellas, en resposta a una piulada d'aquest. "Gentussa", l'ha anomenat la popular, arran de la crítica de Salellas pel fort dispositiu policial a la ciutat gironina per la presència d'Álvarez de Toledo.La popular ha acompanyat el candidat per Girona, Alberto Mas, i el secretari general del partit a Catalunya, Daniel Serrano. La Sexta s'ha fet ressò de la resposta de Cayetana Álvarez de Toledo i ha titllat a Sallelas com un "usuari de Twitter". El regidor cupaire ha respost amb contundència. La candidata popular ha respost un segon cop, carregant contra l'anticapitalista gironí.La Sexta ha acabat esmenant l'error amb Salellas i s'ha disculpat per ometre el seu càrrec en la piulada informativa sobre l'enganxada entre la candidata popular i el regidor de Guanyem Girona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor